Бункерен плъх, нищо не контролираш: Послание за Путин след данни за удар и в базата на Руския балтийски флот

"Шамарът тази сутрин в лицето на "задния двор в Ленинград" за пореден път разбива мита за "могъщия двор, който научи Вова да удря пръв". Вече знаеш със сигурност, проклет бункерен плъх - това не е никакво отмъщение или възмездие за ракетните удари по жилищни райони на Киев, Днепър, Запорожие, Суми, Херсон и други градове през последните 48 часа. За това ще продължиш да плащаш с хиляди трупове на окупаторите, ежедневно и редовно, както реши Птицата (бел. ред – препратка към елитната украинска част за работа с дронове "Птиците на Мадяр")". Това е част от послание в официалния канал в Телеграм на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, командващ Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - Още: Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)

Ukraine’s Defense Forces report long-range drone strikes hit the St. Petersburg Oil Terminal and the Kronstadt naval base overnight on July 4. President Zelensky confirmed the operation, saying the targets were more than 850 km from Ukraine and describing the strikes as… pic.twitter.com/JOO80g4Rkz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 4, 2026

Кметът на Санкт Петербург Александър Беглов потвърди, че украинската атака е засегнала "петролния терминал в Кировски район". Последствията обаче били ликвидирани, нямало пострадали хора, свалени били 72 дрона:

Не само Санкт Петербург

Междувременно, и украинският президент Володимир Зеленски, и украинският генщаб обявиха, че освен петролният терминал в Санкт Петербург, тази нощ успешно е ударена руската военноморска база в Кронщат, която е основен дом на Руския балтийски военен флот. Има пожар в пристанището там, мащабът на щетите се уточнява, добавят от генщаба. Засега няма нито видеокадри, нито снимки, показващи удара.

Генщабът на Украйна съобщи и, че систематичните украински въздушни удари са спрели 42,74% от общия капацитет за рафиниране на петрол на Русия до началото на юли 2026 година. През юни са уцелени и спрени 8 рафинерии, над 60 резервоара са унищожени или критично повредени, като 58% от тях са били пълни с петролни продукти, а 42% - със суров петрол. Загубите в сектора са достигнали 13,5 милиарда долара от август 2025 г. насам, сочат украинските данни.

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