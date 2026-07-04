Войната в Украйна:

Бункерен плъх, нищо не контролираш: Послание за Путин след данни за удар и в базата на Руския балтийски флот

04 юли 2026, 13:37 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Бункерен плъх, нищо не контролираш: Послание за Путин след данни за удар и в базата на Руския балтийски флот

"Шамарът тази сутрин в лицето на "задния двор в Ленинград" за пореден път разбива мита за "могъщия двор, който научи Вова да удря пръв". Вече знаеш със сигурност, проклет бункерен плъх - това не е никакво отмъщение или възмездие за ракетните удари по жилищни райони на Киев, Днепър, Запорожие, Суми, Херсон и други градове през последните 48 часа. За това ще продължиш да плащаш с хиляди трупове на окупаторите, ежедневно и редовно, както реши Птицата (бел. ред – препратка към елитната украинска част за работа с дронове "Птиците на Мадяр")". Това е част от послание в официалния канал в Телеграм на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, командващ Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - Още: Украйна си отмъщава за Киев: Санкт Петербург гори (ВИДЕО)

Кметът на Санкт Петербург Александър Беглов потвърди, че украинската атака е засегнала "петролния терминал в Кировски район". Последствията обаче били ликвидирани, нямало пострадали хора, свалени били 72 дрона:

Не само Санкт Петербург

Междувременно, и украинският президент Володимир Зеленски, и украинският генщаб обявиха, че освен петролният терминал в Санкт Петербург, тази нощ успешно е ударена руската военноморска база в Кронщат, която е основен дом на Руския балтийски военен флот. Има пожар в пристанището там, мащабът на щетите се уточнява, добавят от генщаба. Засега няма нито видеокадри, нито снимки, показващи удара.

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Генщабът на Украйна съобщи и, че систематичните украински въздушни удари са спрели 42,74% от общия капацитет за рафиниране на петрол на Русия до началото на юли 2026 година. През юни са уцелени и спрени 8 рафинерии, над 60 резервоара са унищожени или критично повредени, като 58% от тях са били пълни с петролни продукти, а 42% - със суров петрол. Загубите в сектора са достигнали 13,5 милиарда долара от август 2025 г. насам, сочат украинските данни.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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