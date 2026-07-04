Може ли недоволството в Русия да прерасне в революция? Говори кореспондент на БНР в Москва

Недоволството в Русия расте. Това заяви журналистът от БНР Ангел Григоров, който беше 6 години кореспондент в Москва.

"Настроенията в Русия се променят. Факт е, че недоволството в резултат на добре насочените украинските удари по руската енергийна инфраструктура расте. Има недоволство сред обикновените хора. Те си задават въпроса - какво става, защо няма бензин и защо няма победа - идеята беше да победим, а не войната да идва на наша територия. Така че недоволството расте, но в какво ще се трансформира това недоволство - едва ли в нова революция. В близко време едва ли недоволните граждани ще излязат по улиците на руските градове и ще свалят Путин - това е малко вероятно", коментира той.

По думите му обаче недоволството има свойството да се натрупва с времето. След като се натрупа, не е ясно в какъв момент при какви обстоятелства може да се отприщи, подчерта журналистът.

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Макар и понамалял, рейтингът на Путин остава много висок, изтъкна Ангел Григоров и добави мнението си: "Ако възникнат някакви неочаквани събития, размирици, убеден съм, че по-голямата част от руснаците, които в социологическите проучвания заявяват, че подкрепят Путин, едва ли ще излязат по улиците да го защитават - вероятно ще наблюдават с интерес какво се случва".

Високите цени на горивата означават поскъпване на всичко и повишаване на инфлацията, напомни журналистът. "Руската икономика буквално се пука по шевовете и никакви радостни перспективи не се виждат пред нея", смята той.

"Войната е скъпо удоволствие и някой трябва да плати цената. Кой ще плати тази цена - разбира се, руските граждани и бизнес - вече я плащат и тепърва ще я плащат. Вече напълно лоялни към Кремъл работещи в Русия, но сериозни икономисти на висок глас говорят за проблеми в икономиката", посочи Григоров.

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Според него руският политически и бизнес елит има две основни характеристики - страхлив и зависим, а следователно и уязвим. "Путин гарантира на този бизнес елит продължаващото съществуване. Не е ясно какво ще стане, ако го няма Путин и настъпят някакви промени, ще им гарантира ли новото управление това, което им е гарантирал Путин. Те са в много деликатна ситуация. Засега ще слушат и ще се опитват да се договарят със сегашната власт в Кремъл".

По думите му някои руснаци си представят бъдеще без Путин, даже мечтаят за него. Русия се архаизира, подчерта журналистът. Той потвърди тезата, че Путин не може да предложи нищо на руското общество от гледна точка на развитието, на модернизацията, на това Русия да заеме достойното място.

"Путин предложи война и вътрешни репресии. Но голяма част от руснаците вероятно вярват в Путин". И в Украйна хората са уморени от войната, коментира още Ангел Григоров пред БНР.

"Едва ли настроенията в Украйна ще променят по някакъв начин плановете на Кремъл", изказа мнението си той.

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