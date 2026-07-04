Хиляди блокираха пътища, за да спрат „Алтернатива за Германия“, която е на крачка от исторически успех (ВИДЕА)

Около 15 хиляди противници на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), по данни на полицията, излязоха по улиците на Ерфурт и блокираха пътища в знак на протест срещу годишния конгрес на политическата формация. Протестите се провеждат на фона на предстоящите регионални избори, които могат да осигурят на АзГ първото участие във властта на провинциално равнище.

Протестиращи от синдикати, граждански организации и леви партии се събраха в града, а властите разположиха много полицейски служители. Демонстрантите седнаха на пътните платна и блокираха основни пътища и магистрали, водещи към конгресния център, където ще се състои двудневният политически форум.

"Искаме ясно да покажем, че няма да приемем фашизмът отново да набира сила в Германия", заяви Георг Бекер, говорител на "Съпротива", организация против АзГ.

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Конгресът, на който се очаква съпредседателите Алис Вайдел и Тино Крупала да бъдат преизбрани, се провежда в навечерието на изборите в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания. АзГ се надява именно тези избори да проправят пътя ѝ към по-голям успех.

Критици обвиняват "Алтернатива за Германия", че прокарва расистки политики и възгледи, несъвместими с демократичните ценности на Германия, и предупреждават, че нейното управление би застрашило конституционния ред. Основните партии в страната отказват всякакво сътрудничество с нея чрез т.нар. санитарен кордон, целящ да я изолира и да я държи извън управляващи коалиции.

Ръководството на АзГ отхвърля обвиненията, че подкопава демократичните устои на страната. По-рано тази година партията постигна съдебно решение, с което вътрешното разузнаване беше задължено временно да спре да я класифицира като екстремистка.

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Последни социологически данни сочат подкрепа за АзГ до около 29%, срещу приблизително 22% за консерваторите на Мерц. Партията отбеляза и сериозен напредък на регионалните избори в Западна Германия по-рано тази година.

+++ NIUS vor Ort +++ Linke Aktivisten blockieren die A71 bei Erfurt. Viele AfD-Delegierte sind allerdings längst in der Halle. Der Protest läuft ins Leere, schadet nur Anwohnern und Gästen der Stadt Erfurt. pic.twitter.com/n360VeqE8f — NIUS (@niusde_) July 4, 2026

🚨🇩🇪 Antifa activists BLOCKED A71 highway near Erfurt with their own BODIES. The plan was to disrupt the AfD meeting.



However, they failed to consider that all the delegates were already present at the summit.pic.twitter.com/8AKl4AFiyY — Global Dissident (@GlobalDiss) July 4, 2026