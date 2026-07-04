Руско отчаяние: Законно в армията без редовен медицински преглед. РЦБ не дава въпроси за бензина (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското военно министерство е предложило премахване на задължителните медицински прегледи за определяне на годността на войници, сключващи договор за професионална служба в руската армия, както и за мобилизирани. Вече има проект за изменения в закона, публикуван на портала за проекти на правни актове, съобщава руското издание "Вьорстка".

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Измененията се предлага да се направят в член 5.1 от закона за военната служба. Добавя се нова клауза, според която по време на периоди на мобилизация, военно положение или военно време медицинските прегледи за войници по договор и мобилизиран персонал ще бъдат задължителни само в определени случаи: при наличие на наранявания (рани, травми, контузии); при наличие на заболявания от списъка, за които се считат за ограничено годни за служба (с изключение на чужденци и лица без гражданство); при наличие на наранявания или заболявания, които дават основание за обявяването им за негодни за служба.

Григорий Свердлин, ръководител на антивоенния руски проект "Избягай в гората", свърза инициативата с проблеми с набирането на войници по договор. "Очевидно ситуацията с набирането на персонал по договор е толкова тежка, че искат да премахнат задължителните медицински прегледи. Ако законопроектът бъде приет, медицинските прегледи няма да са задължителни, а само в специални случаи – наранявания или тежки заболявания. Дори в тези случаи първо ще се проведе медицински преглед, а самото Министерство на отбраната ще определи процедурата", коментира Свердлин.

Липсата на хора не касае само руската армия - 512 кенийци, 418 индийци, заедно с виетнамци, бангладешци и дори китайски работници, са били доведени да работят на полето в Белгородска област. Причината е очевидна – в областта руснаците остават все по-малко, защото тя си е фронтова зона на практика така, както са няколко украински области, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA. А губернаторът на областта Александър Шуваев обяви, че вече се затяга режимът за зареждане по бензиностанциите – максимум 30 лита на превозно средство, може и още ограничения да има, защото ситуацията се влошава:

😁 Russia is importing workers from all over the world into the frontline Belgorod region, which is hit by drone attacks almost every day



512 Kenyans, 418 Indians, along with Vietnamese, Bangladeshis, and even Chinese workers have been brought in to work in the fields under… pic.twitter.com/cQw5cW6T0H — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

Belgorod Region Acting Governor Alexander Shuvaev says fuel purchase limits have been cut to 30 liters per vehicle as gas station restrictions tighten. He says conditions in the region are worsening and further restrictions may follow.



This is only starting. #Russia pic.twitter.com/EHp7urSdJV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2026

Но в Русия ситуацията все още прилича на "не очаквай помощ отвътре, щом става въпрос за местене на гробища". Опашките за бензин вече напомнят за времето на разпада на СССР в началото на 90-те години на XX век, обаче кресливи "влогъри" не виждат вина в режима на руския диктатор Владимир Путин и него самия – виновни били обикновените хора, че се втурнали да зареждат масово, защо го правели, то бензин имало, а с това търсене само се създавала криза? А Русия се мъчи да прехвърли кризата и в Украйна, като атакува бензиностанции – ОЩЕ: Бензинофрения в Русия: Какво ще последва - коментар от известен руски публицист (ВИДЕО)

Putin Has Taken Russia Back to 1991



Exactly 35 years ago, Russia was going through the very same thing — the country was hit by a massive fuel crisis.



Just like today, drivers stood in kilometer-long lines at gas stations, while gasoline sales were rationed or fuel was… https://t.co/k1AD8u2Pzi pic.twitter.com/5odYqIJ6uQ — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

A Russian rooster is throwing a tantrum because he can't gas up his car. He genuinely believes fuel is there but they won't sell it, crying that lines are just artificial hype since Putin said they have supplies.https://t.co/UpHcZ4tzqZ pic.twitter.com/6K0eLz5Oc4 — WarTranslated (@wartranslated) July 3, 2026

Най-показателно е как на организирано от Руската централна банка (РЦБ) официално събитие въпрос какво става с бензина в Русия беше посрещнат с пресилен смях и отказ от отговор "на неприятни въпроси", защото "сме се уговорили да няма въпроси за бензина". И това след като Reuters съобщи, че Русия ще се мъчи да внесе керосин от Япония през посредници, поне 200 000 барела:

At the Financial Congress of the Bank of Russia, a question about the country’s fuel crisis was met with laughter. pic.twitter.com/LBDrqTFprc — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2026

Бившият български посланик в Русия Илиян Василев констатира в своя публикация във Facebook, че украинският президент Володимир Зеленски вече доминира в информационната война – защото предлага спиране на взаимните удари по енергийна инфраструктура, а Путин не се съгласява и като не се съгласява, трябва да обяснява защо, докато руснаците го слушат, седейки по опашките на бензиностанциите. "По този начин Кремъл сам поставя своя лидер в неудобна позиция. Вместо да изглежда като защитник на руските граждани, Путин започва да изглежда като човек, който е готов те да понасят лишения и неудобства в името на собствените си политически цели. Не е случайно, че реакциите в руското информационно пространство – както сред поддръжниците на Кремъл, така и сред критиците му – все по-често сочат един и същ извод: ако има възможност поне част от тези проблеми да бъдат ограничени, а това не се случва, отговорността е на Путин. Именно тук Зеленски печели информационната битка. Той успява да прехвърли тежестта на избора върху Кремъл. Ако Путин откаже – изглежда като човек, който съзнателно избира продължаването на страданията. Ако приеме – признава, че Украйна е успяла да му наложи дневния ред", уточнява Василев.

Показателно – руската държавна социологическа агенция ВЦИОМ отчита нов спад на рейтинга на Путин, с 3,5% до 66,9%. И това са данни, публикувани на 3 юли – при положение, че ВЦИОМ вече смени методиката за мерене на рейтинга в средата на май, 2026 година, та дано не се отчитат грандиозни спадове. Сегашният спад, отчетен на 3 юли, е най-големият поне от началото на 2022 година, твърди руското опозиционно издание "Агентство". А друга руска социологическа агенция в лицето на ФОМ отчита, че 55% от руснаците виждат тревога сред близките и приятелите си от случващото се в Русия – най-високото ниво от септември, 2022 година, коментира "Вьорстка" – ОЩЕ: В Русия смениха методиката за мерене и рейтингът на Путин тръгна нагоре

Също кризисна изглежда и ситуацията на Кримския мост – опашката и там се вижда от сателит. Но за режима на Путин е по-важно да заплашва държави като Финландия, защото разрешиха разполагане на ядрено оръжие на тяхна територия – Дмитрий Медведев я включи "в списъка" на Русия с цели, след което отиде да погребе аятолах Али Хаменей:

Satellite imagery shows a 7.5 km vehicle queue stretching to the inspection and screening complex near the Crimean Bridge. The congestion was visible on approaches to the checkpoint handling traffic before the bridge crossing. #Crimea pic.twitter.com/irdEryiaKd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2026

😁Medvedev’s face when he was told that no vodka is served at the Ayatollah’s funeral. https://t.co/el1ONofvhO pic.twitter.com/kI0tlb3GA7 — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

(КАРТА) Новината от деня е твърдението на Путин, че град Константиновка, който се намира североизточно от Покровск, е бил изцяло превзет от руската армия. Доказателства за такова нещо няма – а в края на ноември Путин твърдеше точно по същия начин, че е превзет и Купянск, но цял свят видя как тази лъжа впоследствие ден след ден беше разкривана. Освен за Константиновка, Путин, по данни на руския генщаб, обяви пълно „освобождение“ и на Луганска област. Обаче сега руският диктатор е наредил да се направи анализ кои съюзници на Украйна подстрекавали война, добави говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и се закани, че ударите на Украйна в Русия само щели да принудят Руската федерация "да разшири зоната си за сигурност" на украинска територия – ОЩЕ:

Путин най-вероятно опитва да повлияе на западните медии с думите си за Константиновка, предупреди ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът напомни, че към средата на юни месец потвърдената с геолокализирани кадри информация за Константиновка сочеше за между 100 и 250 руски войници вътре в града, на малки щурмови групи.

Популярният Z-канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, все още не е коментирал твърденията на Путин – в дневния си обзор той обръща внимание на Покровското направление и предупреждава, че има украински опити за атаки на село Родинско, северно предградие на Покровск – имало унищожена украинска щурмова група, твърди каналът, без да представя видеокадри или снимки. Украинците контраатакували и при западното предградие на Покровск – Гришино. "Предстои разчистването на северната част на града и продължителни боеве за района от Дружковка до Славянск" - това е констатанцията на друг Z-канал, "Два майора", за "освобождението" на Константиновка - т.е., да се чете, че руснаците са превзели Константиновка, обаче там още има украински войници и трябва да се справят с тях.

🔥 Hornet strike drones are turning russian logistics into a nightmare.



Operators of the 25th Separate Airborne Brigade of the 7th Rapid Response Corps are systematically hunting enemy targets along the Donetsk–Selydove–Pokrovsk route.



Results achieved in a short period:

💥 14… pic.twitter.com/83CLWsu4iQ — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 3, 2026

Вече 53 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 3 юли е имало 268 бойни сблъсъка спрямо 273 на 2 юли. Руснаците са хвърлили 273 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 26 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3087 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 60 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 106 FPV дрона, което е с около 60 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Показателно е – направлението от Торецк към Константиновка е било най-горещото за последните 24 часа, там е имало 27 руски пехотни атаки. Откъм Часов Яр обаче е имало само 1 руска пехотна атака – това е Краматорското направление, насочено пак към Константиновка, но от североизток. В Покровското напавление са спрени 22 руски пехотни атаки – Гришино и Родинско присъстват в украинския официален списък с места на активни боеве, а в района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 18 руски пехотни атаки. Само 1 руска пехотна атака обаче е имало в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област. 26 руски пехотни атаки са станали в Славянското направление, 15 – в намиращото се в съседство на север Лиманско направление. 17 руски пехотни атаки са извършени в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него.

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