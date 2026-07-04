Владимир Путин изпрати специално поздравление до президента на САЩ Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на страната му. "Уважаеми господин президент, скъпи Доналд, приеми искрените ми поздравления по случай 250-ата годишнина от независимостта на Съединените американски щати. Подписването на Декларацията за независимост на САЩ не само постави началото на съществуването на вашата държава, но се превърна във важен етап от световната история. Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство", се казва в посланието, публикувано от контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

Малко бълнувания и от Лавров

Поздравления отправи и руският външен министър Сергей Лавров. "Поздравявам американския народ. Желая му мир и благополучие, за да осъществи заветите на Декларацията за независимост на САЩ за правото на всеки човек на живот, свобода и стремеж към щастие", отбеляза Лавров в обръщението си, поместено на сайта на руското МВнР.

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Топ дипломатът на държавата агресор, подела най-голямата и кръвопролитна война в Европа след Втората световна война, не го досрамя да говори за справедливост и за фашизъм, макар действията на Русия в Украйна да е трудно да бъдат определени като нещо по-различно от неофашизъм:

"Въпреки отчаяната съпротива на страните от Запада, епохата на тяхното глобално господство е на път да бъде заменена от по-справедлив и уравновесен многополюсен модел на международно развитие", каза още Лавров. Той добавя, че Русия неизменно била оказвала помощ за утвърждаването и запазването на американската държавност.

"Съюзът на нашите страни по време на Втората световна война и днес служи като напомняне за общата решимост за противопоставяне на всички проявления на фашизма, нацизма и идеологията за национална изключителност", казва още той.

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