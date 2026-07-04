Напрежение преди Франция - Парагвай: Легенда определи "петлите" като "отбор от Африка"

Огромен скандал хвърли сянка върху един от предстоящите 1/8-финални сблъсъци на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Отборите на Франция и Парагвай ще се изправят един срещу друг в неделя, 5 юли, в борба за класиране в следващия етап от турнира. "Петлите" влизат в срещата в ролята си на фаворити след перфектна групова фаза и убедителен успех над Швеция. Южноамериканският тим пък поднесе една от големите изненади на Мондиала, като отстрани четирикратния шампион Германия след дузпи на 1/16-финалите.

Легенда на Парагвай предизвика напрежение преди мача с Франция

Часове преди началото на сблъсъка френската съблекалня бе разтърсена от много грозен коментар. В негов автор се превърна бившият парагвайки вратар Хосе Луис Чилаверт. Той коментира думите на някогашния си съперник на терена Кристоф Дюгари, който заяви, че "петлите" ще разгромят Парагвай на 1/8-финалите. В отговор на това Чилаверт написа: "Кристоф, прав си. През 1998 година се изправихме срещу французите, а сега Парагвай ще играе срещу отбор от Африка."

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Дюгари беше част от френския отбор, който спечели Световното първенство през 1998 г., побеждавайки Парагвай на Чилаверт с 1:0 в 1/8-финалите. От Ройтерс потърсиха Френската футболна федерация за официален коментар във връзка с думите на бившия страж, но оттам не бяха открити да реагират на изказването. Сега напрежението ще реши на терена, като срещата е с начален час 00:00 българско време.

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