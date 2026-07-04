Русия удари с бомби центъра на Суми, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са загинали в резултат на удар с руски управляеми авиационни бомби КАБ по една от централните улици на Суми, съобщи Областната военна администрация. „Двадесет души вече са хоспитализирани. Половината от тях са с тежки наранявания, а някои са в операция. Благодарение на навременната помощ животът на много от пострадалите беше спасен“, написа началникът на областната управа Олег Григоров. Според него сред жертвите има трима непълнолетни.

🇷🇺 airforce dropped several glide bombs on city center of 🇺🇦#Sumy pic.twitter.com/eg9JgwZxn0 — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) July 3, 2026

„В епицентъра на удара бяха многоетажна сграда, магазин и път. Там имаше много хора, включително деца. Ранените се транспортират до болници. 13-годишно дете е в тежко състояние“, пише Григоров. „Известно е, че най-малко четирима души са загинали в резултат на руски въздушен удар по една от централните улици на Суми. Епицентърът на удара е бил многоетажна сграда, магазин и път. На мястото на инцидента е имало много хора, включително деца. Ранените се отвеждат в болници“, пише той.

Русия нанесе масивен въздушен удар по Суми с шест управляеми бомби КАБ. Една от тях порази жилищен район в Зареченския квартал. Повредени са жилищни сгради и магазини, пълни с хора, пише началникът на МВА Сергей Кривошеенко.

Russia struck the center of Sumy 😭Bodies are lying in the streets, and many people have been injured as emergency crews respond 😭

The full number of casualties is still being confirmed#UkrainianRussianWar #RussianUkrainianWar #UkraineWar #Ukraine #War #SupportUkraine… pic.twitter.com/NLHm2aRLeM — Anastasia (@Nastushichek) July 3, 2026

Същата вечер руски войски удариха ферма в община Березнегуватска в Николаевска област. 70-годишна жена беше убита, според ръководителя на областната държавна администрация Ким. Атаката вероятно е извършена с балистична ракета „Искандер-М“.

Руските удари по цивилни в Украйна

Между 1 декември 2025 г. и 31 май 2026 г. най-малко 1270 цивилни са били убити и над 6000 са били ранени в резултат на руските атаки срещу Украйна. Това е 40% увеличение спрямо предходната година. Реалните цифри вероятно са по-високи, заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.