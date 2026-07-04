Войната в Украйна:

Русия удари с бомби центъра на Суми, има загинали и ранени (ВИДЕО)

04 юли 2026, 0:22 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Volodymyr Zelenskyy
Русия удари с бомби центъра на Суми, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са загинали в резултат на удар с руски управляеми авиационни бомби КАБ по една от централните улици на Суми, съобщи Областната военна администрация. „Двадесет души вече са хоспитализирани. Половината от тях са с тежки наранявания, а някои са в операция. Благодарение на навременната помощ животът на много от пострадалите беше спасен“, написа началникът на областната управа Олег Григоров. Според него сред жертвите има трима непълнолетни.

„В епицентъра на удара бяха многоетажна сграда, магазин и път. Там имаше много хора, включително деца. Ранените се транспортират до болници. 13-годишно дете е в тежко състояние“, пише Григоров. „Известно е, че най-малко четирима души са загинали в резултат на руски въздушен удар по една от централните улици на Суми. Епицентърът на удара е бил многоетажна сграда, магазин и път. На мястото на инцидента е имало много хора, включително деца. Ранените се отвеждат в болници“, пише той.

Русия нанесе масивен въздушен удар по Суми с шест управляеми бомби КАБ. Една от тях порази жилищен район в Зареченския квартал. Повредени са жилищни сгради и магазини, пълни с хора, пише началникът на МВА Сергей Кривошеенко.

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Същата вечер руски войски удариха ферма в община Березнегуватска в Николаевска област. 70-годишна жена беше убита, според ръководителя на областната държавна администрация Ким. Атаката вероятно е извършена с балистична ракета „Искандер-М“.

Руските удари по цивилни в Украйна

Между 1 декември 2025 г. и 31 май 2026 г. най-малко 1270 цивилни са били убити и над 6000 са били ранени в резултат на руските атаки срещу Украйна. Това е 40% увеличение спрямо предходната година. Реалните цифри вероятно са по-високи, заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.

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Русия война Украйна Суми жертви Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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