Лионел Меси с трогателно послание към героя на Кабо Верде: Народът ти трябва да се гордее с теб!

Отборите на Аржентина и Кабо Верде сътвориха истинско шоу в срещата си от 1/8-финалите на Мондиал 2026. Световните шампиони буквално оцеляха на турнира, побеждавайки с 3:2 с два гола в продълженията. Главните герои на вечерта бяха Лионел Меси и вратарят на африканците Возиня. Аржентинският капитан отбеляза откриващия гол за "гаучосите", но след това бе спря безброй пъти от опитния страж. Въпреки загубата, дебютантите на световната сцена спечелиха всеобщи похвали за това, че се опълчиха на световния шампион. Возиня изигра решаваща роля за това отборът му да остане в мача, като направи осем спасявания срещу аржентинската атака, водена от Меси.

Лионел Меси поздрави Возиня за героичните му изяви на Мондиал 2026

След финалния съдийски сигнал Меси и Возиня споделиха емоционален момент, като капитанът на Аржентина отбеляза забележителните усилия на отбора от Кабо Верде. Вратарят разкри сърдечното послание, което е получил от осемкратния носител на "Златната топка": "Отидох при Меси след мача. Той ме прегърна и каза: "Ти си страхотен. Народът ти трябва да се гордее с теб." Това беше невероятно за мен." Ветеранът описа жеста на Меси като един от най-специалните моменти в кариерата си. След като благодари на аржентинската звезда, Возиня попитал дали могат да си разменят фланелки. "Да чуя такива думи от човек като Лео Меси означава много за мен. Благодарих му и казах: "Благодаря ти, Лео. Ти си най-добрият." После попитах дали можем да си разменим фланелки. Лео каза, че ще ми я даде в тунела след интервютата."

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"Моменти като тези остават завинаги запечатани в сърцето ти", каза още Возиня. Въпреки че историческото участие на Кабо Верде на Световното първенство приключи, безстрашното представяне на отбора спечели възхищението на целия футболен свят. Меси отново поведе Аржентина от предната линия, отбелязвайки своя 20-и гол на световно първенство. По този начин той подобри собствения си рекорд и се откъсна с два гола пред Килиан Мбапе в класацията на най-добрите голмайстори в историята на турнира. Аржентина в крайна сметка се класира за 1/8-финалите, но едва след като премина през едно от най-тежките изпитания в защитата на титлата си срещу вдъхновения отбор на Кабо Верде.

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