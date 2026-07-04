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Какво да правят децата през лятната ваканция: МОН обяви 4000 безплатни занимания

04 юли 2026, 13:04 часа 213 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация Българска памет
Какво да правят децата през лятната ваканция: МОН обяви 4000 безплатни занимания

Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в Лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2026 г. Инициативите се организират във всички 28 области на страната и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения.

В програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници, четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи. На много места, според региона и материалната база има плувно лято, туристически походи и др.

Всяко лято програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията. По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито.

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Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с регионалните управления на образованието.

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Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на Регионалните управления на образованието и може да бъде открита и на сайта на Министерството на образованието и науката в рубрика "Ваканции" - ТУК. В графиците са посочени мястото и дните, в които се провеждат дадени занимания.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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