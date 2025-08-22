Черна гора обяви колосалната сума, която са стрували пожарите на електроразпределителната компания

Щетите от неотдавнашните пожари в Черна гора са стрували на местната електроразпределителна компания ЦЕДИС (CEDIS) общо около 140 000 евро, информира компанията на сайта си. "През изминалия период Черна гора се сблъска с огнена стихия, която остави след себе си много последици. Освен значителното въздействие върху качеството на околната среда и човешкото здраве, пожарите причиниха и огромни материални щети. Нашите екипи бяха подготвени през цялото време на пожара, бориха се смело на терен и в изключително трудни условия успяха да отстранят причинените щети, за да улеснят колегите от други служби и да осигурят захранване на потребителите, които бяха застрашени от пожара", се казва в изявлението.

Компанията посочва, че ситуацията постепенно се е стабилизирала и това е дало възможност на ЦЕДИС да направи анализ на материалните щети, които е понесла, и да изчисли разходите си за отстраняване на повредите.

Нашата компания трябваше да отдели около 75 000 евро за материали и работа в Регион 1, докато на същата база в Регион 2 отдели над 61 000 евро, посочва ЦЕДИС, като допълва, че се е наложило да бъдат заменени над 250 електрически стълба.

Заглавната снимка е илюстративна.