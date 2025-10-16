Войната в Украйна:

ТВ "Дождь": Шефът на ФСБ е тежко болен. Путин гледа да не допуска много руски ветерани от Украйна в управлението си

16 октомври 2025, 19:36 часа 381 прочитания 0 коментара
ТВ "Дождь": Шефът на ФСБ е тежко болен. Путин гледа да не допуска много руски ветерани от Украйна в управлението си

Ръководителят на ФСБ Александър Бортников, който е един от най-близките до руския диктатор Владимир Путин, е тежко болен. Това казват три източника пред журналистката Юлия Таратута, която работи в отдавна спрения официално в Русия телевизионен канал "Дождь". Преди тази информация да бъде съобщена от Таратута, имаше спекулации, че Бортников е болен от рак.

"При тези обстоятелства самият Бортников очевидно е поискал да се оттегли", отбеляза Таратута.

Като ръководител на ФСБ (Федералната служба за сигурност), Бортников е една от най-влиятелните фигури в страната – и един от най-близките довереници на Путин. Той играе ключова роля в поддържането на репресивната система на Кремъл, като контролира репресиите срещу дисидентите, както и тайните операции и саботажите в западните страни и Украйна. Лично Путин нареди удължаване на мандата на вече 72-годишния Бортников, който иначе трябваше да излезе в пенсия по закон.

Още: Нидерландия е новият дом на прокудената от балтийските страни ТВ "Дождь"

Путин е параноик за вътрешен преврат

Според цитирана от беларуската опозиционна медия NEXTA информация, руски войници, които са подали молби за участие в лично прокламираната програма "Време за героите" за реинтеграция на руски военни, били се в Украйна, вече са принуждавани да оттеглят молбите си. Ако не го направят, те са заплашвани да бъдат пращани директно на фронта. Имало е дори заповеди съответните подали молби руски войници да показват скрийншовете с апликациите за оттегляне на участието си.

"Време за героите" дава възможност на били се в Украйна руски войници да си намерят работа в руската администрация. Reuters вече публикува материал през септември, 2025 година, на база свои източници от Кремъл, че Путин вижда завръщането на военни ветерани като потенциална заплаха – такава, която той възнамерява да контролира строго, за да предотврати дестабилизацията на обществото и политическата си система.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Слухове: Путин ходил в Монголия да пита шамани дали да ползва ядрено оръжие

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Владимир Путин ФСБ Дождь руски военни руска армия руски войници война Украйна ТВ Дожд Александър Бортников Време за героите
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес