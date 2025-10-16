ТВ "Дождь": Шефът на ФСБ е тежко болен. Путин гледа да не допуска много руски ветерани от Украйна в управлението си

Ръководителят на ФСБ Александър Бортников, който е един от най-близките до руския диктатор Владимир Путин, е тежко болен. Това казват три източника пред журналистката Юлия Таратута, която работи в отдавна спрения официално в Русия телевизионен канал "Дождь". Преди тази информация да бъде съобщена от Таратута, имаше спекулации, че Бортников е болен от рак.

"При тези обстоятелства самият Бортников очевидно е поискал да се оттегли", отбеляза Таратута.

Като ръководител на ФСБ (Федералната служба за сигурност), Бортников е една от най-влиятелните фигури в страната – и един от най-близките довереници на Путин. Той играе ключова роля в поддържането на репресивната система на Кремъл, като контролира репресиите срещу дисидентите, както и тайните операции и саботажите в западните страни и Украйна. Лично Путин нареди удължаване на мандата на вече 72-годишния Бортников, който иначе трябваше да излезе в пенсия по закон.

Путин е параноик за вътрешен преврат

Според цитирана от беларуската опозиционна медия NEXTA информация, руски войници, които са подали молби за участие в лично прокламираната програма "Време за героите" за реинтеграция на руски военни, били се в Украйна, вече са принуждавани да оттеглят молбите си. Ако не го направят, те са заплашвани да бъдат пращани директно на фронта. Имало е дори заповеди съответните подали молби руски войници да показват скрийншовете с апликациите за оттегляне на участието си.

"Време за героите" дава възможност на били се в Украйна руски войници да си намерят работа в руската администрация. Reuters вече публикува материал през септември, 2025 година, на база свои източници от Кремъл, че Путин вижда завръщането на военни ветерани като потенциална заплаха – такава, която той възнамерява да контролира строго, за да предотврати дестабилизацията на обществото и политическата си система.

