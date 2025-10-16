На 7 октомври руският диктатор Владимир Путин е навършил 75, а не 73 години. Реалната му възраст не е тази, посочена в почти всички източници, включително в Уикипедия - това е фалшифицираната биография на Путин. Това заяви Герман Обухов, ръководител на фондация "Спрете руския терор" (САЩ) в интервю за "Обозревател".

Официалната биография на Путин е пълна измислица, казва той. Путин е роден през 1950 г., а не през 1952 г., и за това разказва полската журналистка Курчаб-Редлих, провела собствено разследване и срещнала се с истинската майка на Путин, която е починала в Грузия, обяснява Обухов.

По думите му тази малка лъжа е само капка в морето от по-големи лъжи, върху които е изграден целият путински режим.

Примитивната цел на Путин

Запитан каква цел всъщност преследва диктаторът, Обухов казва, че тя е "доста примитивна и физиологична" - да не загуби войната в Украйна и да не завърши живота си в затвора, а на свобода.

Путин е наясно, че след случилото се в Украйна в продължение на над три години, никой вече няма да му прости – нито Украйна, нито Европа и сега е сложно да спре войната, казва той.

"Мисля, че Путин вече разбира, че няма да спечели тази война, но като боксьор на ринга, той не иска да бъде нокаутиран." И добавя, че в момента Путин се опитва да разтегне двубоя до 12-ия рунд и да загуби по точки, а не с нокаут. Именно затова са всичките му провокации в Европа – за да удължи това неизбежно поражение. "Докъде ще успее? Никой не знае, дори самият той", казва Герман Обухов.

За да промени ситуацията на бойното поле, Путин трябва да доведе отнякъде два милиона обучени и екипирани военни в Украйна. Откъде ще ги вземе - едва ли може да разчита на толкова севернокорейци.

Това не е бездънна яма

Освен това като цяло руските сили не са способни да постигнат значителни успехи - те могат само да задържат позициите си, да направят малък напредък тук и да завземат малко парче земя там. Междувременно Украйна ще получава все повече и повече оръжия - това е неизбежно. Разрушенията на руска територия ще се трупат - рафинерии, военни фабрики и т.н. Като се имат предвид размерите на Русия, е ясно, че е трудно мигновено да се унищожат всички военни фабрики, бази, летища и т.н., но постепенно, стъпка по стъпка, процесът ще върви в посока, която Москва не би искала и ситуацията ще се влоши.

В същото време Европа вероятно ще увеличи натиска не само с още санкции, но и с други мерки, политически и икономически, изброява Обухов.

"В момента Америка е заета със собствените си проблеми, но след година вероятно ще настъпят сериозни промени в САЩ и тогава ще започне пълен колапс [за Русия]. След като републиканците загубят Сената и Конгреса, Путин ще се изправи пред много труден период."

При натрупване на политическите и икономически фактори и натиска от Америка и Европа, "наближаваме точката, в която тази война ще задмине по продължителност Втората световна война, но това не може да продължава вечно. Ресурсите наистина се изчерпват. Това не е някаква бездънна яма", обобщава експертът.

