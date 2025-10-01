Войната в Украйна:

Чешкият президент се обърна към нацията преди изборите: Да не се оставяме на милостта на Русия (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 16:44 часа 545 прочитания 0 коментара
Чешкият президент Петр Павел опита да насочи сънародниците си към правилния път в навечерието на парламентарните избори, които ще се проведат на 3-4 октомври. Според него чехите трябва да изберат Европейския съюз и НАТО, а не Руската федерация. Думите му идват в разгара на кампанията, в която Москва залива страната с дезинформация. Победа за популиста и десен кандидат Андрей Бабиш (партия "АНО 2011"), който е бивш премиер и води в социологическите проучвания, би означавала, че той ще се присъедини към Виктор Орбан и Роберт Фицо на масата на ЕС. Унгарският и словашкият лидер поддържат близки отношения с руския диктатор Владимир Путин и често блокират общата линия на ЕС за Украйна.

Настоящият премиер Петр Фиала от "Гражданска демократична партия" определи вота като битка за геополитическото бъдеще на страната. Под негово ръководство Прага е надежден съюзник в ЕС и НАТО, а също така е основен поддръжник на Киев.

Петр Павел: Нуждаем се от правителство, което да ни държи в ЕС и НАТО заради сигурността

"Много е заложено на карта в тези избори, преди всичко поради влошаващата се ситуация със сигурността в Европа и света, а също и поради постепенната загуба на сигурности, които доскоро изглеждаха неоспорими", заяви президентът Павел във видеообръщение.

"Затова се нуждаем от правителство, което да продължи да гарантира сигурността на нашата страна. Днес разполагаме с такава благодарение на нашата силна позиция в Европейския съюз и, преди всичко, в най-силния отбранителен алианс в света – НАТО", каза бившият натовски генерал.

"Нуждаем се от правителство, което да защитава нашия суверенитет в общността на демократичните държави и да не ни оставя на милостта на Русия и нейните усилия да възстанови сферата си на влияние в Централна и Източна Европа", обърна се той към чехите, които трябва да изберат 200 нови народни представители в парламента.

Димитър Радев
