По-по-най-кървава снимка: Руски неонацисти обявиха конкурс за разстрел на украински военни

16 ноември 2025, 19:24 часа 394 прочитания 0 коментара
Щурмовият полк "Русич", съставен от руски неонацисти, обяви фотоконкурс за екзекуция на украински военнопленици. Обявлението на "Русич" (ДШРГ) стана след като руските нацисти публикуваха снимка (автентичността ѝ е неизвестна), за която се твърди, че показва труповете на екзекутирани украински войници. Със снимката "Русич" един вид "окуражава" последователите си да вършат такива отвратителни военни престъпления и да ги оповестяват публично - Още: Рязал уши: Финландия осъди руския изверг "Русич" за военни престъпления в Украйна

"Обявяваме конкурс. Първите трима души, които изпратят снимка с ясно "занулени" затворници на заден план, ще получат награда в криптовалута от щурмовия полк "Русич". Изпратете снимките си анонимно и ние определено ще ги публикуваме", заявиха от "Русич" - руският опозиционен информационен канал ASTRA съобщи новината.

Още: Руски неонацисти пуснаха ВИДЕО как използват химическо оръжие в Украйна

Щурмовият полк "Русич" е бойно подразделение от руски неонацисти, които се бият в Украйна от 2014 г. "Русич" и неговите командири са включени в санкционни списъци на Европейския съюз, Съединените щати и няколко други страни. Основателят на групата, Алексей Милчаков, е известен с това, че е убил и изял кученце пред камера. Преди това е използвал позивна "Фриц". Присъствал е и на срещи с Апти Алаудинов, командир на специалните части "Ахмат". Неонацистите редовно публикуват видеоклипове на екзекуциите на украински военнопленници в канала си в Телеграм.

Още: Руски военни: Дайте ни един пленен украински военнопленник да направим жертвоприношение

Ивайло Ачев
