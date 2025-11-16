По-по-най-кървава снимка: Руски неонацисти обявиха конкурс за разстрел на украински военни

Щурмовият полк "Русич", съставен от руски неонацисти, обяви фотоконкурс за екзекуция на украински военнопленици. Обявлението на "Русич" (ДШРГ) стана след като руските нацисти публикуваха снимка (автентичността ѝ е неизвестна), за която се твърди, че показва труповете на екзекутирани украински войници. Със снимката "Русич" един вид "окуражава" последователите си да вършат такива отвратителни военни престъпления и да ги оповестяват публично - Още: Рязал уши: Финландия осъди руския изверг "Русич" за военни престъпления в Украйна

"Обявяваме конкурс. Първите трима души, които изпратят снимка с ясно "занулени" затворници на заден план, ще получат награда в криптовалута от щурмовия полк "Русич". Изпратете снимките си анонимно и ние определено ще ги публикуваме", заявиха от "Русич" - руският опозиционен информационен канал ASTRA съобщи новината.

Още: Руски неонацисти пуснаха ВИДЕО как използват химическо оръжие в Украйна

Щурмовият полк "Русич" е бойно подразделение от руски неонацисти, които се бият в Украйна от 2014 г. "Русич" и неговите командири са включени в санкционни списъци на Европейския съюз, Съединените щати и няколко други страни. Основателят на групата, Алексей Милчаков, е известен с това, че е убил и изял кученце пред камера. Преди това е използвал позивна "Фриц". Присъствал е и на срещи с Апти Алаудинов, командир на специалните части "Ахмат". Неонацистите редовно публикуват видеоклипове на екзекуциите на украински военнопленници в канала си в Телеграм.

Още: Руски военни: Дайте ни един пленен украински военнопленник да направим жертвоприношение