Чудовищно торнадо в Румъния: Има щети по къщи и пътища (ВИДЕА)

В окръг Тулча, между Хория и Мирча Вода, на 7 май се е образувало впечатляващо торнадо, а множество видеа в социалните мрежи са доказателство за този необичаен природен феномен. Властите са издали съобщение за предупреждение, а метеоролозите вече са обявили няколко оранжеви кода за екстремни метеорологични условия. Хората в района са публикували снимки и клипове на екстремното явление.

Tulcea, Horia - Atmagea , 7 mai 2025 ! Tornada ! pic.twitter.com/1793d0A2Kb — Dobreanu Bogdan (@BogdanDc) May 7, 2025

Кадрите показват какви тежки щети има в районите с екстремни дъждове, където на места се е изсипала и много голяма градушка, заради която са съсипани цели къщи. Има снимки и на разрушени пътища. Лошото време в Румъния е от няколко дни, а в някои части на страната ситуацията е особено сериозна.

A hail storm damaged dozens of houses in Mehedinti County, Romania, May 6, 2025. pic.twitter.com/NTSjCXUbPF — Behind🇺🇸 (@renii05111) May 8, 2025

Radio Romania International съобщава, че съществува опасност от наводнения в югоизточната част на страната. В тази връзка хидролозите са издали предупрежение за жълт код. Засегнати са реките във водосборните басейни на Раул Негру, Прахова, Бузау, Рамничу, Рамничу Сарат и Путна, малките притоци на Сирет при вливането им в река Тротуш и малките реки в окръг Тулча. До сутринта на 8 май се прогнозира силно оттичане по склоновете, проливни дъждове и потоци, бързи наводнения с възможни последици от локални наводнения и увеличаване на дебитите и нивата с възможни превишения на критичните граници.

Houses, basements, football fields were #flooded. In the village of Burila in #Mehedinţi, 220 buildings and dozens of cars were seriously damaged. pic.twitter.com/XDPzquONh6 — Climate Review (@ClimateRe50366) May 7, 2025

В Тулча положението е сериозно

Властите в Тулча също излязоха с изявление, в което се посочват предприетите превантивни мерки, но и се препоръчва на хората "да избягват пътувания в района".

Non-mesocyclonic 🌪️#tornado in Tulcea, #Romania, 7 May 2025



📢Report "On the progression of climate catastrophes on Earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbnki pic.twitter.com/hoKozziE6r — Alex Terry (@AlexTerry17482) May 8, 2025

"Преди малко Националната метеорологична администрация издаде предупреждение за код оранжев за района на Хория, в окръг Тулча. Според прогнозата се очакват гръмотевични бури и проливни дъждове с натрупване на вода, която може да достигне 40 литра на квадратен метър." Като предпазна мярка Инспекторатът за извънредни ситуации "Делта" в Тулча мобилизира екипи от пожарната служба в близост до засегнатото населено място.

Мерките се предприемат, за да се даде възможност за бърза намеса в случай на свлачища по националния път между Тулча и Мачин, район, известен с наводненията си.

В последните часове и над България се изсипа голямо количество дъжд, като в района на Хасково се стигна до сериозни наводнения, а в други части на страната се извиха бури.

