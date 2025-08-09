"Може да се наложи да вдигам за друга държава": Божидар Андреев с коментар за бъдещето си

Бронзовият медалист от Игрите в Париж 2024 Божидар Андреев даде обширно интервю пред колегите от bTV Спорт. Към момента той не води активна състезателна кариера, но не скри, че е на входната врата на залата по вдигане на тежести и се чуди дали да влезе. Основните притеснения на тежкоатлета са свързани с финансовото състояние на родната федерация и редовното изплащане на заплати. Роденият в Тополчане спортист заяви, че може да му се наложи и да защитава цветовете на друга държава.

Божидар Андреев: На входната врата съм и се чудя дали да вляза

"Доста хора са ме питали дали искам да започна да тренирам и кога ще започна. Аз казах, че вече съм се пенсионирал, но имам желание да продължа да тренирам. Но след тези работи как да започна да тренирам? В момента карам колело и ходя на фитнес. Обща физическа подготовка. Качих доста килограми след спирането на кариерата. Това ми повлия. На ден карам по 30 км колело. Така ми минава почти целият ден", разкри Андреев пред bTV Спорт.

"Да, на входната врата съм и се чудя дали да вляза. Ако всичко върви идеално и Стефан Ботев е президент... Пак ще се колебая, и то доста. Ако продължават тези неща, може да се наложи и да вдигам за друга държава. В момента просто го казвам като възможност", каза колебаещият се щангист.

Самият Божидар Андреев най-добре обобщи настоящите си намерения с отговор на въпрос за бъдещите си планове: „Със сигурност виждам живота си в смяна на памперси, за по-напред… не знам", заяви щангистът, който скоро очаква да стане баща.

