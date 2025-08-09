Откритието на Мъри Стоилов заменя новата звезда на Юнайтед! Гьозтепе прибира внушителна сума

Пече се трансферът на Ромуло Кардозо в РБ Лайпциг! Това пише турската медия sonkaleizmir.com, цитирана от БТА. Президентът на Гьозтепе Расмус Анкерсен и управителният съвет на фирмата собственик "Спорт Рипъблик" са пред подпис с клуба от Бундеслигата, който официално продаде словенския таран Бенямин Шешко на Манчестър Юнайтед. Очаква се сумата по сделката с преминаването на бразилския нападател да е около 20 милиона евро.

Гьозтепе продава Ромуло на РБ Лайпциг

Измирският тим, чийто треньор е българинът Станимир Стоилов, утре ще започне участието си в местната Суперлига с гостуване на Ризеспор. В офисите обаче броят дните до официализирането на трансфера на голямата звезда Ромуло, съобщава sonkaleizmir.com. "Спорт Рипъблик" иска сума от германците, която надхвърля 20 милиона евро. Дали обаче ще се случи или не, не е ясно, но е факт, че РБ Лайпциг до момента е направил най-внушителното предложение.

Имало е оферта от Фулъм на стойност 16 милиона евро и бонуси, която е била отклонена. Отделно от това, компанията иска да издейства заплата на играча от поне 15 милиона евро. Наближаването на края на трансферния прозорец обаче би принудило "Спорт Рипъблик" да приеме каквато и да е сума от РБ Лайпциг, след като и за момента тя е най-високата, прогнозира още турският вестник.

Ромуло не играе в контролните мачове на Гьозтепе, няма да бъде в групата и за утрешното гостуване в Ризе, но тренира редовно и на пълни обороти. Той дойде в Измир по средата на сезон 2023/24, когато Стоилов пое отбора и го вкарва в Суперлигата, за сумата от 2,5 милиона евро от Атлетико Паранаензе. Миналата година реализира 13 попадения в елита на страната, повечето от които донесоха реални точки на тима.

През новата кампания Станимир Стоилов има на разположение четирима централни нападатели, с които да строи атаката си, трима от които са бразилци. Очакванията са 26-годишният Жандерсон и 23-годишният Жуан да са основни фигури, а Емерсон и Ибрахим Сабра да са с периферни функции, пише БТА.