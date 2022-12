Цивилни бягат от Херсон, родилното отделение попадна под обстрел

"Не издържаме повече. Обстрелът е толкова силен. Останахме през цялото това време и си мислехме, че ще мине и че ще имаме късмет. Но удариха къщата до нашата и домът на баща ми също беше обстрелван“, каза Ирина Антоненко пред BBC. Тя планира да пътува до Криви Рог, град в централна Украйна, където има семейство.

Междувременно украинското министерство на отбраната публикува в Twitter снимки на разрушено родително отделение в Херсон.

"Терористичната държава преследва новородени, бременни и родилки. В Херсон родилното отделение на болницата попадна под руски обстрел", написаха от военното министерство на Украйна.

The terrorist state preys on newborns, pregnant women and women in labor. In Kherson, the maternity ward of the hospital came under russian fire. pic.twitter.com/KJgBr4ksab