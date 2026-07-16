CNN: В Азовско море Украйна наложи стратегическа блокада на Русия в стила на Ормуз

Украинските удари по корабоплаването в Азовско море създадоха същите проблеми с експортната логистика за Русия, каквито ударите на Иран по танкери в Ормузкия проток създадоха за страните от Персийския залив, пише CNN. Изданието отбелязва, че през последните дни сателитни изображения и служби за проследяване на кораби са регистрирали големи опашки от кораби близо до Ростов на Дон и други подходи към Азовско море. Това е причинено от затварянето на Донско-Азовския канал и Керченския проток след серия от украински удари.

Командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди заяви, че само за девет дни украинските сили са унищожили 116 руски кораба в Азовско море. Както посочва CNN, Азовско море преди това е оставало практически недостъпно за украински удари и е служило като важна база за Русия за военни операции и превоз на товари. Разработването на украинската технология за безпилотни летателни апарати обаче значително промени ситуацията.

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Американският институт за изучаване на войната смята, че новата кампания е част от по-широка украинска стратегия. Според анализатори „тези удари са нова фаза в усилията на Украйна да изолира окупирания Крим от руската логистична мрежа и да наруши руските морски маршрути, особено за транспортиране на петролни продукти и зърно“. Експерти предупреждават, че последствията могат да се разпрострат далеч отвъд военната сфера. Андрей Сизов, водещ анализатор на селскостопанските пазари в Черно море, обясни, че ролята на Черно море в световната търговия със зърно е от решаващо значение.

„Черно море е за пазара на пшеница това, което е Персийският залив за пазара на суров петрол“, подчерта той. Според експерта, ако настоящата ситуация продължи, „икономическите загуби на Русия могат да нараснат до милиарди долари“.

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Според CNN, приблизително една четвърт от руския износ на пшеница преминава през Азовско море. Въпреки че Москва твърди, че може да пренасочва пратките през други черноморски пристанища, анализаторите се съмняват, че това ще е достатъчно по време на пиковия сезон за износ на зърно.

Както заключава изданието, настоящата кампания е продължение на стратегията на Украйна за изолиране на окупирания Крим. След атаките срещу енергийната инфраструктура на полуострова, Украйна засили атаките срещу мостове, железопътни линии, магистрали и кораби, поддържащи руската логистика, като постепенно възпрепятства използването на Азовско море като един от основните транспортни коридори на Русия.

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Както съобщи УНИАН, Украйна все по-често нанася удари срещу военни и енергийни обекти дълбоко в Русия. Кампанията с далечни удари доведе до недостиг на гориво и прекъсвания на електрозахранването в Крим, а също така засегна стратегически обекти в Санкт Петербург, Москва и Волгоград. Наблюдателите отбелязват, че Русия е обстрелвала украинския тил през цялата война, но сега Украйна има възможността да отговори със същия ефект. А самите руснаци признават, че не са подготвени за нов етап от войната.

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