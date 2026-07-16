Киев потвърди: Изпробвахме своя собствена балистична ракета

Украйна е изпробвала собствена балистична ракета на 14 юли – денят, в който правителството беше разпуснато. Това съобщи министърът на отбраната в оставка Михайло Федоров. Той потвърди информацията за теста, докато обобщаваше мандата си. Федоров заяви, че проектът е разработен под менторството на Министерството на отбраната, като техническите изисквания са фундаментално преработени — точността е максимизирана и цената е намалена с 30%. Федоров обаче не спомена името на ракетата.

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Изданието Militarnyi предполага, че може да става въпрос за оперативно-тактическия ракетен комплекс „Сапсан“, който според информацията е влязъл в серийно производство през 2025 г., а не за частно разработените балистични ракети FP-7 или FP-9 от Fire Point. Агенцията за снабдяване на отбраната на Украйна е подписала дългосрочни договори с местни производители на крилати и балистични ракети — с очаквани частични доставки още тази година, а останалите — през 2027 г.

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