Полският външен министър предположи как Путин ще подпали война с НАТО

Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Русия може да подготвя операция под фалшив флаг, в която да използва уж украински дронове за атака над руски обект или срещу страна-членка на НАТО. По време на посещение в САЩ Сикорски потвърди, че Полша очаква подобна руска провокация, предаде Polsat News - ОЩЕ: САЩ с предупреждение към Полша: Русия ще ви атакува

"Путин дори намекна нещо подобно преди около месец. Той каза - ако страна-членка на НАТО ни нападне, ние ще отговорим. Така че подозираме, че той планира да подготви украински дронове и да ги използва, за да атакува страна-членка на НАТО или Русия, а след това да отговори на такава атака", каза Сикорски. Според него, такъв план може да влезе в действие, защото Путин е отчаян и усеща, че губи.

"Режими като на Путин винаги действат по този начин. Спомням си провокацията на Глейвиц от 1939 г., когато агенти на Абвера (военното разузнаване и контраразузнаване на Вермахта), преоблечени като полски войници, превземат радиостанция на територията на тогавашния Райх (уж превземането е от полски бунтовници и заради това Хитлер обявява отговор, с което превзема и Полша). Нашето послание към Владимир Путин е - знаем какво планирате – не го правете", подчерта министърът на външните работи на Полша - ОЩЕ: Финландия, Полша и Прибалтика се подготвят спешно да отблъснат руска атака

Междувременно, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви отпускане на 1 млрд. евро за дронове за Украйна. И добави, че са одобрени още 10 млрд. евро от ЕС за Украйна - не само за дронове, но и за ракети и изтребители - Още: Какво готви Кремъл? Вече говори за "пълномащабна война" вместо за "спецоперация". Руски източник разби опорката за рухването на ВСУ (ОБЗОР - ВИДЕО)

🇪🇺🇺🇦 The EU will provide Ukraine with another €1 billion for drones



European Commission President Ursula von der Leyen announced the funding in Kyiv. She said this is only the beginning: the EU has also approved a €10 billion program to finance the production of drones,… https://t.co/M8Mw3WjxyK pic.twitter.com/Fkxbyzwjx7 — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026