Зеленски: На Украйна й даваха 72 часа, но тя изтърпя 12 години руска агресия

"На Украйна й даваха 72 часа, но тя изтърпя 12 години руска агресия и 1603 дни пълномащабна война. Русия започна тази война и я нарече "специална военна операция". Дори с това те [руснаците] искаха да унижат нашата държавност, да покажат предполагаемата неспособност и слабост на Украйна. Планът им бе да ни завладеят за три дни. Сякаш за това бе достатъчна само някаква операция върху някаква земя, която уж е била подарена от някого. Днес дори руските държавни пропагандисти признават: Украйна е силна държава, която Русия не може да победи. Държава, от която Европа се нуждае, от която НАТО се нуждае." Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски по време на честването на Деня на украинската държавност в Киев.

"За разлика от Русия, която воюва с жилищни сгради, училища и църкви, Украйна нанася удари по "спонсорите" на Путин в тази война и по инструментите, които му помагат да убива хора. И вече няма координати, които да са недостижими за украинското правосъдие на територията на злото", каза още президентът.

Той говори и за инициативата за общия европейски противоракетен щит "Фрея" - един проект, който бе стартиран на 13 юли тази година от европейските съюзници на Украйна.

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"Ще направим всичко възможно, за да изградим противобалистична система за Европа, обединяваща всички европейски противобалистични възможности, така че небето над нашите народи да бъде защитено, така че диктаторите да не налагат на свободните хора в Европа как да живеят, така че животът на хората в Украйна и във всяка европейска държава да не зависи от това дали Путин и подобните му имат балистични способности или не", каза още Володимир Зеленски.

Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)