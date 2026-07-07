Кабинетът "Радев":

"Промишлен риболов": 8 руски танкера с бензин за Крим са ударени в Азовско море (ВИДЕО)

07 юли 2026, 13:46 часа 516 прочитания 0 коментара

8 танкера от сенчестия флот на Руската федерация бяха атакувани и подпалени за една нощ от оператори на дронове от 414-ти украински полк "Птиците на Мадяр". Това обяви в своята официална страница във Facebook майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" - командващ Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия.

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"Битката за бензин за Крим в Азовско море продължава. Въздушно-морската битка през нощта на 7 юли достигна нивото на промишлен риболов - група от 8 танкера с гориво, 1 товарен кораб и 1 ферибот. Танкерите са силно повредени и горят - санкциите от свободолюбивите украински птици са в сила", обяви Мадяр, гарнирайки думите си с видеокадри.

Съгласно информацията, всички танкери са под международни санкции като част от руския сенчест флот - те са с дължина 140 метра и товар от 7000 тона всеки. Имената им са:

  • "Венера-3"
  • "Санар-1"
  • "Санар-17"
  • "Климена"
  • "Тети"
  • "Алексей Саврасов"
  • "Пенелопа"
  • все още неизвестно

Новината за операцията идва, след като вчера беше потвърдено, че са поразени два танкера с бензин и дизел за Крим, пак в Азовско море - Още: Пак украински огън изгаря Санкт Петербург. Данни за пламнали танкери с бензин за Крим, Русия говори за уцелен ракетен завод (ВИДЕО)

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Токът в Крим също "премигна" тази нощ - електроцентрали изгоряха заедно с логистика, ще има повече подробности, добавя Мадяр. Окупационните власти в Крим съобщават за проблеми с тока в 18 общини.

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Крим Азовско море танкери петролни танкери война Украйна атака с дронове
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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