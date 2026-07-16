Томас Тухел обрече Англия на провал, а после сложи розовите очила: Изиграхме най-добрия си мач!

Футболните фенове бързо посочиха виновника за провала на Англия на 1/2-финалите на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Трите лъва" поведоха с гол на световния шампион Аржентина, но допуснаха съкрушителен обрат с 1:2 в заключителните минути на срещата. Селекционерът на англичаните Томас Тухел се превърна в основна мишена на критиките заради тактическите си решения, които на практика обрекоха отбора му на провал.

Англия поведе, а Тухел "паркита автобуса" пред вратата на Пикфорд

"Трите лъва" бяха в седмото небе, когато Антъни Гордън ги изведе в 55-а минута. Преди турнира Тухел говореше за изкачването на върха на планината и отмъщението за миналите неуспехи на Англия на световните първенства. Всичко от този момент нататък беше хлъзгаво и ужасяващо спускане към още по-голямо отчаяние на световната сцена. А германският наставник бе режисьорът. Първо той замени голмайстора си за Езри Конса. Така Англия премина към схема с пет защитници и покани противника да окаже натиск. Дан Бърн и Нико О'Райли се присъединиха към играта малко по-късно. Още повече пространство беше отстъпено.

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Само три минути след смяната на Бърн и О'Райли Аржентина изравни. Енцо Фернандес получи твърде много време да избере мястото си и да отправи мощен удар, който се оплете в горния ъгъл на мрежата. Англия не успя да удържи резултата и веднага след като четвъртият съдия обяви, че ще бъдат добавени девет минути, Лаутаро Мартинес отбеляза и оформи пълния обрат за Аржентина. Най-лошото беше, че се виждаше от километри, че провалът наближава.

Тухел не подобри ситуацията с изявлението си след мача

Беше като да гледаш автомобилна катастрофа в забавен кадър. Аржентина се приближаваше все повече и повече. Алексис МакАлистър уцели гредата два пъти, а "трите лъва" изглеждаха зашеметени. Може би дори заслепени от звездите, които не можеха да спрат, въпреки защитното си превъзходство. Макар че остана усещането, че тактическите решения на Тухел обрекоха случващото се на терена, той ясно заяви, че не съжалява за действията си.

"Не съжалявам за нищо. Изиграхме един от най-добрите си мачове, дори най-добрия. Не беше тактически проблем. Темпото на мача просто се промени драстично. Лесно е да се каже, че решенията ми са грешки, когато нещата не се развият в наша полза. Реших да премина в схема с петима в защита, защото имаше твърде много празни пространства, от които аржентинците се възползваха", заяви Тухел в интервюто си след мача. Тези суми едва ли ще се приемат по-добре от действията му на терена.

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