15 години стабилност на четири лапи: Лари - най-постоянната фигура в британската политика

В турбулентни политически времена, когато лидерите се сменят бързо и общественото доверие често се колебае, истинската стабилност понякога идва с четири крака, мустаци и склонност към дрямка. Такова постоянно присъствие носи Лари – котка в сивобяло таби (бел. ред.: "таби" е котешка шарка с ивици, петна или спираловидни детайли по козината), който наскоро отбеляза 15 години служба като официален ловец на гризачи на британското правителство и неофициален "първи котарак" на 10 "Даунгинг стрийт". През годините той се е превърнал в символ на спокойствие и непринуденост в центъра на властта, редовно посреща гости, инспектира сигурността и с една изключително котешка грация демонстрира, че понякога най-важният елемент на стабилността е просто присъствието на някой, който не се влияе от политическите бури.

Историята на Лари

Лари е открит на улиците на Лондон и се присъединява към домакинството от Лондонския дом за кучета и котки "Батерсия" чрез тогавашния премиер Дейвид Камерън. Лари влези в "Даунгинг стрийт" на 15 февруари 2011 г. Той носи официалната титла "Главен ловец на мишки в кабинета на министър-председателя" и има своите специфични задължения. Според профил на правителствения уебсайт на Великобритания те включват: "посрещане на гости в къщата, инспектиране на мерките за сигурност и тестване на антикварни мебели за качество на дрямка".

Лари се разхожда свободно из "Даунгинг стрийт" и има уникалното умение да засенчва световните лидери пред прочутата черна врата, за радост на фотографите. "Той е страхотен във "фото-бомбите",“ казва независимият фотограф Джъстин Нг. "Ако предстои визита на чуждестранен лидер, знаем, че той просто ще излезе точно в момента на посрещането."

Котаракът е срещал редица световни лидери, понякога те трябва да го заобикалят или дори да стъпват над него. Макар да е известен с това, че е по-резервиран към мъжете, Лари спечели сърцето на бившия президент на САЩ Барак Обама и предизвика усмивка у президента Володимир Зеленски по време на визитата му в Лондон. Когато Доналд Тръмп посети столицата през 2019 г., Лари се появи на официалната снимка на входната врата и после подремна под бронираната кола на президента. През 2024 година също имаше запомняща се среща - с президента на Индонезия Прабово Субианто.

Истинските му умения като ловец на гризачи варират – понякога улавя мишки, веднъж дори гълъб, който успял да избяга. Обичлив, понякога боец, а любимото му нещо е да демонстрира безгрижието си.

През годините Лари е живял с домашни любимци на премиерите, включително Дилън – кръстоска на джак ръсел на Борис Джонсън, и лабрадора Нова на Риши Сунак. Той е държан на разстояние от котките на семейството на настоящия премиер Кийр Стармър, ДжоДжо и Принс, които обитават частните помещения, докато Лари "управлява" работните части на "Даунгинг стрийт".

Лари е имал нестабилни отношения с Палмърстън, дипломатичния котарак на Външното министерство, с когото често се спречквал преди Палмърстън да се пенсионира през 2020 г. Тази година Палмърстън почина в Бермудите, където служеше като "консултант по котешки отношения" на губернатора.

Лари е символ на британската "меката сила" в котешка форма. Професор Филип Хауъл от Кеймбридж отбелязва: "Премиер, който мрази котки – това е политическо самоубийство." Неговата непартийност и капризен характер го отличават от американските президентски кучета, които често се използват за подобряване на имиджа на лидерите. "Има определена доза непокорство у Лари, което го прави обичан от британците", казва Хауъл.

Днес Лари е на 18 или 19 години. Темпото му е забавено, но той продължава да патрулира територията си и да спи на перваза над радиатор точно вътре до вратата на №10 – символ на стабилност, чар и британска котешка мъдрост.

