Експлозия във военен комисариат в град Коломия - в западната украинска област Ивано-Франковск - бе класифицирана като терористична атака, съобщи регионалната прокуратура. Новината идва на фона на засилените нападения срещу превозни средства, принадлежащи на военнослужещи в цяла Украйна. Само през последните две седмици в Одеса са регистрирани два подобни инцидента. Никой не е пострадал при експлозията в Коломия, която се е случила през нощта на 18 февруари, но взривът е счупил прозорците и е нанесъл щети на офиса.

Разследващите и експерти по обезвреждане на бомби продължават да работят на мястото на инцидента, се казва в изявлението на прокуратурата. Тя, заедно със Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Националната полиция, разследват обстоятелствата около инцидента, включително причината за него и отговорните лица.

Руските специални служби често вербуват украински граждани, включително непълнолетни, за извършване на подривни дейности. Доста често руснаците подхождат към тях чрез социалните мрежи, където им се предлагат пари за изпълнение на незаконни задачи.

Още: Залужни с взривоопасно обвинение: Зеленски е виновен за провалената контраофанзива

Украйна също с проблеми относно военните комисариати

В същото време, на фона на продължаващите мобилизационни усилия на Украйна, военните комисариати често биват обвинявани, понякога с основание, в принудителна мобилизация без спазване на основните граждански права и малтретиране на мобилизираните, отчита Kyiv Independent.

През изминалата година украинският омбудсман по правата на човека Дмитро Любинец е получил 6127 такива жалби – почти два пъти повече от броя, отчетен през 2024 г. Най-честите са свързани с ограничения на свободата на движение по време на задържане, повърхностни медицински прегледи от военни медицински комисии, нарушения при обработката на отлагания на наборната служба, незаконно конфискуване на лични вещи и незаконно задържане в наборни бюра, заяви омбудсманът.

Още: Зеленски наложи санкции срещу Лукашенко за "убийствата на украинци"