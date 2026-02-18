Бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна ген. Валерий Залужни, който сега е посланик на Киев в Обединеното кралство, заяви, че контраофанзивата от 2023 г. не се е осъществила по план поради действията на президента Володимир Зеленски и други официални лица. Той изрази тази теза в интервю за Associated Press. Според Залужни планът, разработен съвместно с партньорите от НАТО, е предвиждал концентриране на силите в един фронт, за да се освободят части от Запорожка област, а след това да се напредне към Азовско море. Той счита, че това е щяло да прекъсне коридора, който Руската федерация използва за доставки и логистика от Крим.

Бившият главнокомандващ армията твърди, че за успеха е било необходимо мащабно, концентрирано натрупване на сили, а също и тактическа изненада, но вместо това Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били разпределени на голяма площ, което е отслабило потенциала за нанасяне на удари.

Двама западни военни служители, които са говорили при условие за анонимност, потвърдиха пред AP, че ходът на операцията през 2023 г. наистина се е отклонил от първоначалния план.

Още: Залужни се готви да напусне поста си на посланик?

Вина на Зеленски или липса на достатъчно оръжия?

"Зеленски и други официални лица не отпуснаха необходимите ресурси", заяви Валерий Залужни.

През ноември 2023 г. бившият секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана Олексий Данилов призна, че плановете за украинската контраофанзива са били „твърде оптимистични“.

По-късно Кристиан Фрайдинг от германското министерство на отбраната отбеляза, че - от военна гледна точка - украинските въоръжени сили са постигнали някои успехи по време на контранастъплението.

Още: Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски също призна, че контраофанзивата не е донесла очакваните резултати, но заговори за липсата на достатъчно доставки на оръжие от партньорите.

Снимка: Getty Images

Кирило Буданов, по това време началник на военното разузнаване, заяви, че „сдържаните резултати от контраофанзивата на Украйна през 2023 г. не могат да бъдат наречени „катастрофа“".

Напрежението между Зеленски и Залужни кипяло още през 2022 г. - имало нахлуване в офиса на генерала

Напрежението между президента и тогавашния главнокомандващ армията Залужни достигна връхната си точка още преди това - през 2022 г., когато агенти на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) нахлули в офиса на генерала, по-точно в таен команден пост в Киев. Залужни счита инцидента за акт на сплашване и твърди, че той е могъл да разкрие тяхното съперничество в момент, когато националното единство е било от решаващо значение.

Още: The Guardian: Валерий Залужни е единствената заплаха за поста на Зеленски

По време на обиска Залужни се е обадил на Андрий Ермак - тогавашния началник на кабинета на държавния глава - и го е предупредил, че е готов да повика военна подкрепа, за да спре обиска и да защити командния център. „Ще се боря с вас и вече съм повикал подкрепления в центъра на Киев“, казал той на тогавашния ръководител на администрацията на Зеленски.

През ноември 2023 г. Министерството на външните работи на Латвия изрази мнение, че Украйна не е успяла да организира бърза контраофанзива поради липса на оборудване и оръжия, които „не са пристигнали много бързо“.

Още: Тайната история на войната в Украйна (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

От СБУ отговориха на тези коментари на Залужни в интервюто. Службата потвърди, че нейни служители наистина са влезли в командния пост, но че генералът и тогавашният ръководител на СБУ Васил Малюк бързо се разбрали. Не е имало претърсвания и разследваща дейност, посочи службата.

Пак през есента на 2023 г. Валерий Залужни отбеляза в статия за The Economist, че войната в Украйна навлиза в нова фаза, превръщайки се в позиционна и изтощителна.

Още: Ген. Залужни заговори за още 9 г. война, Путин чака отвлечените украински деца да станат на 18 и ги прави пушечно месо (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 8 февруари следващата година Зеленски освободи Залужни от поста главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна и назначи генерал-полковник Олександър Сирски на тази длъжност. След това Пентагонът потвърди, че САЩ ще продължат да подкрепят Украйна. После Зеленски удостои Валерий Залужни и Кирило Буданов с титлата „Герой на Украйна“. На 7 март 2024 г. президентът одобри кандидатурата на Залужни за поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в Обединеното кралство и Северна Ирландия, припомня хронологията изданието "Межа".

Още: Залужни потвърди за тайния военен щаб в Германия и разкри как той е помагал на Украйна