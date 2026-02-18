Датският крал Фредерик кацна в Гренландия за подкрепа (СНИМКИ)

Кралят на Дания Фредерик X пристигна днес в Гренландия, където ще бъде на тридневно посещение, за да демонстрира подкрепата си за арктическата територия, към която има претенции американският президент Доналд Тръмп. Петдесет и седем годишният монарх, облечен в черно пухено яке, помаха на десетината гренландци, дошли на летището на столицата Нук, за да го поздравят, а после се разходи по пуловер по улиците на града, приветстван от местните жители.

Кралят бе посрещнат от гренландския премиер Йенс-Фредерик Нилсен.

Снимка: Getty Images

Монархът, който има предимно символична роля, по-късно днес ще посети гимназия в Нук, Кралската гренландска рибарска компания и щаба на Арктическото командване, което отговаря за наблюдението и защитата на суверенитета на Кралство Дания в арктическия регион. Той ще приключи деня с кафе в културен център.

Още: Старата песен наново: Тръмп пак с провокация за Гренландия

Утре Фредерик X ще пътува до Манитсок, на около 150 километра северно от Нук, където ще се срещне с местни предприемачи.

Снимки: Getty Images

В петък кралят ще бъде още по-на север, в Кангерлусуак, където ще посети арктически тренировъчен център на датската армия.

Въпреки трудното колониално минало на Дания в тази автономна територия монархията отдавна се радва на голяма популярност в Гренландия, отбелязва АФП.

Като любител на природата, Фредерик участва в четиримесечна ски експедиция от 3500 километра през Гренландия през 2000 г. като част от елитния патрул „Сириус“ на датския флот, припомня АФП.

Още: След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия