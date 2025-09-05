Войната в Украйна:

Даже и охраната му се смее: Затворник успя да избяга, за да се оплете в бодлива тел (ВИДЕО)

05 септември 2025, 15:06 часа 419 прочитания 0 коментара
28-годишен затворник се опита да избяга от затвора Валдхайм в Германия, но се оплете в бодлива тел. Трябваше да изчака охраната, да скочи на разгърнат батут и да се върне обратно в килията си, разказа за случая беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X, като определи случая като "бягството на века" и сподели кадри от приключенията на младия затворник. Инцидентът е станал в сряда, предаде германската медия MDR.

 

Подробности за случая

Затворникът бил от либийски произход. Първо той се е прекачил през охранителна ограда на територията на затвора, качил се е на вътрешната порта и първоначално не е могъл да продължи.

Въпреки незабавните контрамерки от страна на персонала - затворникът не се е отказал от безнадеждния си опит. Вместо това, той е пропълзял през бодливата тел и е стигнал до покрива на шлюза на превозното средство.

Опитът му за бягство се е провалил на външната стена. Пожарната в крайна сметка го е спасила от оградата с батут, а полицаите са го върнали обратно в затвора, предаде MDR.

Мъжът е получил леки наранявания и е прегледан от лекар. От съображения за сигурност е преместен в друг затвор в Саксония. Все още не е известно защо либиецът е лишен от свобода, колко дълго ще продължи присъдата му и как изобщо е успял да избяга от сградата.

Мотивът за бягството все още е неизвестен и се разследва. ОЩЕ: Опасен балкански престъпник избяга от затвора (СНИМКА)

Последствията от бягството

В интервю за MDR SACHSEN, началникът на затвора Валдхайм, Мартин Линднер, изрази облекчение, че не се е стигнало до бягство и по-сериозни наранявания.

Линднер подчерта, че подобни опити за бягство са рядкост. „Това е събитие, което не се случва много често в затвора", каза той и уточни, че последното успешно бягство в Саксония е било преди години.

Според Наказателния кодекс опитът за бягство не е престъпление, обясни Линднер. Въпреки това 28-годишният затворник трябва да очаква последствия. „Ще бъдат преразгледани и наложени подходящи мерки за сигурност и допълнително сигурно настаняване в рамките на затворническата система“, каза Линднер. Той може също да бъде изключен от развлекателни дейности.

„Шансовете му за предсрочно освобождаване най-вероятно са намалели значително", каза още той. Затворникът вероятно ще остане в затвора, в който е преместен. ОЩЕ: Измъкна се от хирургичното отделение: Издирват затворник в Гърция

Деница Китанова
