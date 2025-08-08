Войната в Украйна:

Опасен балкански престъпник избяга от затвора (СНИМКА)

08 август 2025, 15:16 часа 614 прочитания 0 коментара
Опасен престъпник от Балканите е избягал от затвора. Бягството е станало във вчерашния ден около 15.45 часа. Затворникът е 34-годишния Георге Радомирович от Нови Пазар, съобщи македонската медия "Вечер". Той е избягал от  затвора в Северна Митровица, като по време на бягството Радомирович е бил в работилницата на затвора. Той е осъден на 14 години и шест месеца затвор за убийство, като до края на присъдата му остават три години и седем месеца.

Ето защо косовската полиция усилено издирва. Полицията е засилила мерките за сигурност и е поставила контролно-пропускателни пунктове в цялото Северно Косово, пише още македонската медия. 

Органите на реда в Косово апелират към гражданите да бъдат бдителни и ако забележат беглеца, незабавно да се обадят в полицията. За целта  - властите разпространиха и снимка на 34-годишния Радомирович, която циркулира в социалните мрежи. ОЩЕ: Повече от 100 затворника избягаха от затвор в Нигерия

Кой е Джордже Радомирович?

Георге Радомирович е известен като опасен престъпник с богато досие, което включва битки, кражби и въоръжени грабежи. През 2014 г. той извършва убийство пред кафене близо до Лепосавич, застрелвайки двама братя.

Единият умира на път за болницата, а другият оцелява. ОЩЕ: Истински екшън: 10 затворници, включително и убийци, избягаха през тоалетна (ВИДЕО)

