Опасен балкански престъпник избяга от затвора (СНИМКА)

Опасен престъпник от Балканите е избягал от затвора. Бягството е станало във вчерашния ден около 15.45 часа. Затворникът е 34-годишния Георге Радомирович от Нови Пазар, съобщи македонската медия "Вечер". Той е избягал от затвора в Северна Митровица, като по време на бягството Радомирович е бил в работилницата на затвора. Той е осъден на 14 години и шест месеца затвор за убийство, като до края на присъдата му остават три години и седем месеца.

Ето защо косовската полиция усилено издирва. Полицията е засилила мерките за сигурност и е поставила контролно-пропускателни пунктове в цялото Северно Косово, пише още македонската медия.

Органите на реда в Косово апелират към гражданите да бъдат бдителни и ако забележат беглеца, незабавно да се обадят в полицията. За целта - властите разпространиха и снимка на 34-годишния Радомирович, която циркулира в социалните мрежи.

Đorđe Radomirović, osuđeni ubica na služenju 14 i po god. kazne, juče oko 15.45 časova je pobegao iz zatvorskog centra u Severnoj Mitrovici, a odmah nakon prijave incidenta policija je pokrenula opsežnu potragu.



Кой е Джордже Радомирович?

Георге Радомирович е известен като опасен престъпник с богато досие, което включва битки, кражби и въоръжени грабежи. През 2014 г. той извършва убийство пред кафене близо до Лепосавич, застрелвайки двама братя.

Единият умира на път за болницата, а другият оцелява.