Датският премиер: Трябва да намерим начин да вървим заедно напред със САЩ

28 януари 2026, 13:05 часа 427 прочитания 0 коментара
Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че САЩ и Европа трябва да са единни, тъй като имат общи опасения за сигурността в Арктика, предаде Reuters. „Световният ред, който познавахме и за който за борихме в продължение на 80 години, приключи и аз не смятам, че ще се завърне“, каза Фредериксен по време на конференция в Париж. „Най-добрият път напред за САЩ и за Европа е да са единни… Ще се опитаме да намерим начин да вървим заедно напред със САЩ. Ние споделяме общи опасения относно сигурността в Арктика. Русия не иска мир с Европа“, добави тя.

Среща

Очаква се Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен да се срещнат с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец по-късно днес на фона на опитите им да си осигурят подкрепа в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява да получи контрола над арктическия остров, който е датска територия от векове.

Снимка: Getty images

Гренландия няма да се поддаде на чуждестранния натиск, но не нуждае от още средства за наблюдение и сигурност, каза Нилсен. „Това, което ние правим като правителство, е да се опитваме да отстояваме на натиска отвън и да се справяме с нашите хора, които са уплашени и изпитват опасения“, добави той.

По думите на Нилсен Гренландия е съгласна, че в региона трябва да има повече средства за наблюдение и сигурност „заради начина, по който Русия се държи сега“.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия Мете Фредриксен
