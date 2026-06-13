50 години по-късно: Шведският крал и кралица Силвия вдигнаха златна сватба, ето кой хит на ABBA бе роден за тях

Шведската кралска двойка - 80-годишният крал Карл XVI Густав и 82-годишната кралица Силвия - отпразнуваха в Стокхолм днес своята златна сватбена годишнина. След църковната служба кралската двойка премина по водите на столицата с кралската баржа, а след това се отправи на обиколка с открита каляска, минавайки покрай приветстващите ги хора.

Празничното шествие е предвидено да завърши на концертна сцена в града, където ще звучат музикални изпълнения от последните 50 години. Концертът в Кралската опера в чест на кралската двойка също е като пътуване назад във времето. Двамата са присъствали на концерт там и в навечерието на сватбата си на 19 юни 1976 г. Тогава култовата група ABBA изпълнява Dancing Queen в чест на кралица Силвия, пише ДПА, цитирани от БТА.

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Златната сватба отбелязва не само 50 години брак между Карл XVI Густав и Силвия, но и половин век за Силвия като кралица. Тя придобива титлата при сключването на брака си със съпруга си, който по това време вече е крал. Двамата се запознават няколко години по-рано на Олимпийските игри в Мюнхен, където бъдещата кралица по това време работи.

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Двамата имат три деца - кралица Виктория на 48 г., принц Карл Филип на 47 г., и принцеса Мадлен на 44 г., както и девет внуци.

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Снимка: Getty Images