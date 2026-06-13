"Без право на избор": Орбан отново оглави ФИДЕС като единствен кандидат

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан днес бе преизбран за председател на своята партия ФИДЕС по време на нейния тридесет и втори конгрес в Будапеща. Орбан, който бе единственият кандидат, бе избран от делегатите за мандат от една година по време на тайно гласуване. Той получи 729 от общо 737 валидни гласа.

Избрани бяха и четирима заместник-председатели, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.

Делегатите приеха и доклад, в който се анализират причините за изборната загуба на партията.

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Освен това на конференцията бе приета и политическа резолюция, в която се отхвърля пакта за миграцията на ЕС и се изразява протест срещу „насилственото отстраняване на демократично избрани обществени служители“.

Уставът на партията също бе променен, като организацията на ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната система на общините, а съставът на националния съвет е разширен до 28 членове.

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