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На крачка от Русия: Франция, Полша и Литва вдигат армията в най-опасното място за НАТО

13 юни 2026, 18:21 часа 429 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
На крачка от Русия: Франция, Полша и Литва вдигат армията в най-опасното място за НАТО

В стратегически важния район близо до Сувалкския пролом ще се проведе международното учение „Gallant Boar 2026“ (Смел глиган), което ще започне на 16 и ще продължи до 26 юни. В него ще участват литовски, френски и полски военни. 

Основната цел на международното учение ще бъде отработването на съвместни военни операции и координирането на действията между съюзническите сили, посочва Lrytas. 

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По време на учението ще бъдат усъвършенствани уменията, необходими за осигуряване на бърза и ефективна отбрана на този ключов географски район, определян кто "ахилесовата пета на НАТО" - смята се, че силите на Алианса ще срещнат сериозни затруднения, ако Русия реши да нападне оттам.

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Военни учения Полша Франция Литва военно учение Сувалки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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