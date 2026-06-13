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Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години

13 юни 2026, 16:49 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мадяр нокаутира Орбан: Разреши за седмици проблема с Украйна, който експремиерът влачи 10 години

Унгария и Украйна официално са сключили споразумение, свързано с образователните, културни и езикови права на унгарците в граничната украинска Закарпатска област. Това заяви унгарският премиер Петер Мадяр в публикация във Фейсбук. Украинската страна се е съгласила да изпълни всички точки от споразумението в официален протокол и е включила споразумението в плана за действие на Украйна с ЕС относно етническите малцинства, заяви премиерът. 

"Успяхме да разрешим за няколко седмици проблем, който правителството на (бившия премиер Виктор) Орбан не успяваше десет години", отбеляза унгарският лидер.

След това решение, Унгария е дала съгласието си за откриване на 15 юни на първия клъстер в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, отбеляза Мадяр.

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В украинската гранична Закарпатска област според различни оценки живеят около 150 хил. етнически унгарци.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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