Доживотно управление за Путин? Един латиноамерикански диктатор си мислеше същото

Може ли дворцов преврат да бъде извършен от вътрешния кръг на Владимир Путин, т.е. от хората, които сега се облагодетелстват от неговата диктатура? И ако това се случи, непременно ли това ще доведе до нова диктатура или може просто да се сложи край на диктатурата в Русия? Този въпрос задава анализаторът и блогър Shahin Shamil в профила си във Фейсбук, като добавя, че един преврат в момента е съвсем реалистична алтернатива на "доживотното управление на Путин". При това той прилага пример за подобен случай в историята от преди само 37 години. Ето какъв е той:

До 1989 г. Алфредо Стреснер управлява Парагвай повече от 30 години. Класически латиноамерикански диктатор, той е доста популярен сред народа през по-голямата част от управлението си, но постепенно изтощава всички.

Въпреки това той се задържа на власт, а властта му се основава на могъщия му вътрешен кръг, който контролира армията, силите за сигурност и всички сфери на икономиката и обществения живот. До 1989 г. този вътрешен кръг е изготвил закон, който предоставя на Стреснер доживотно управление и обявява сина му за негов наследник. Но макар всичко да изглежда предопределено, на 3 февруари 1989 г. се случва бърз преврат. Дворецът на Стреснер е обкръжен и само след няколко часа съпротива диктатурата му пада.

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Той е заменен от лидера на бунтовниците Андрес Родригес. Дали Родригес е бил либерал и опозиционна фигура? Съвсем не. Родригес е генерал, най-близкият съюзник на Стреснер, който му е помогнал да дойде на власт през 1954 г. и е бил до диктатора всеки ден. Те дори са се сродили; дъщерята на Родригес се омъжила за сина на Стреснер. Родригес е бил неотменна част от режима и един от основните му бенефициенти. Това не му попречило обаче да направи преврат, да свали диктатора и да заеме неговото място.

Когато това се случило, мнозина били убедени, че една диктатура просто ще замени друга. Че Родригес ще концентрира цялата власт в ръцете си и ще управлява десетилетия. Това убеждение се затвърдило когато само три месеца след преврата се провели "избори", на които Родригес спечелил почти без конкуренция.

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И въпреки това, нова диктатура в Парагвай не се появила. В страната започнали демократични реформи и през 1993 г. се провели нови президентски избори. Родригес дори не участвал на тях и си подал оставката мирно.

"И така се случи изумителното: един от основните стълбове на диктатурата стана неин гробар. Не казвам, че същото ще се случи и в Русия; не мога да знам. Казвам, че краят на една диктатура понякога идва по много странни начини", заключава Shahin Shamil.

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