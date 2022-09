Децата в Мариупол не трябва да говорят за войната, в ДНР и ЛНР преподават статия на Путин

Според съветника на кмета на окупирания и почти докрай опустошен Мариупол руските окупационни власти забраняват на децата дори да споделят спомените си за войната. Вместо това всеки урок започва с истории "как стана хубаво да живееш с Русия", казва той, цитиран от Twitter-профила на беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

The occupiers forbid the children of Mariupol to talk about the war



According to the advisor to the mayor of #Mariupol, the invaders forbid children even to share their memories about the war, instead, each lesson begins with the stories "how became good to live with #Russia." pic.twitter.com/DhOrmu6Lc3