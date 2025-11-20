Десетки ги няма: В Тернопол търсят хора под развалините след руския ракетен удар (ВИДЕО)

26 души все още се издирват в западния украински град Тернопол и то под останките на поредния срутен от руснаците жилищен блок в Украйна. Блокът беше директно ударен от руска крилата ракета Х-101 - ужасяващи кадри от директното попадение обиколиха всички социални мрежи.

The moment a missile struck a building in Ternopil. https://t.co/lnTj78ruwo pic.twitter.com/AOEK5HvZQZ — WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2025

Информация за ситуацията даде украинският вътрешен министър Игор Клименко. В официалния му канал в Телеграм той обобщи: Основното е да бъдат намерени всички, които са под развалините. По думите му, информацията е за 26 души, включително 3 деца

Потвърдена е смъртта на 26 души от руския удар. Близо 100 са ранени.

"В сградата, в която 2 входа изгоряха до основи, няма останали оцелели апартаменти. Вървях между изгорелите стени - беше ужасно чувство. Във всеки апартамент - цял живот, който Русия унищожи за миг. Много болка и отчаяние на хората, останали без дом. Обсъдихме ситуацията с местните власти - на всички ще бъде осигурен подслон".

Междувременно, руското военно министерство съобщи за 65 свалени дрона над руска територия тази нощ. Най-много - 18, са свалени над Воронежка област, още 16 са свалени над Рязанска област, а 14 - над Белгородска област. В Телеграм се споделят видеокадри от атаката в Рязанска област, като вероятно цел е била Рязанската петролна рафинерия. Местният губернатор Павел Малков признава в официалния си канал в Телеграм, че имало пожар "на територията на едно предприятие", заради паднали отломки от дронове - любимото официално руско обяснение при точно украинско попадение. Reuters съобщи по-рано тази седмица, че Рязанската петролна рафинерия е спряла работа, заради предишен успешен украински въздушен удар. Щети има и по автомобили. А губернаторът на Воронежка област Александър Гусев казва, че няма никакви щети и разрушения след атаката с безпилотни летателни апарати там.

Снощи обаче е била ударена и ел. подстанция в град Рилск, Курска област. Това е спряло тока в града - интересното е, че руското военно министерство не съобщава за атака с дронове в Курска област тази нощ, губернаторът на областта Александър Хинщейн също не е коментирал нищо досега:

