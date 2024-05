Докато се разправя с чуждите агенти, грузинският Путин се грижи за парите си като сменя закона

Че ще стане именно така прогнозира финландският анализатор Пека Калиониеми. Защо - защото "офшорният закон" е в изгода на стоящия зад "Грузинска мечта" олигарх Бидзина Иванишвили. Този закон ще му позволи да си прехвърли капиталите зад граница обратно в Грузия без никакво данъчно бреме: Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)

Що се отнася до закона за чуждестранните агенти, днес (28 май) грузинският парламент се събра да вземе окончателно решение - най-вероятно то ще е премахване на ветото на Зурабишвили и утвърждаване на закона.

Основата на закона за чуждестранните агенти - организациите, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила". Ако не го сторят, ще им бъдат наложени глоби. Законът е считан за типично руски модел - с такъв закон Путинова Русия заглуши и елиминира всеки критичен спрямо режима на Путин глас. Срещу закона имаше яростни протести, в момента в Грузия хората отново излизат на улицата:

The Georgian parliament has not yet voted to lift the veto of the law on foreign agents



Now the speeches of the deputies are continuing.



According to Georgian media, the opposition is speaking very sharply, accusing the ruling "Georgian Dream" party of selling out Georgia. In… pic.twitter.com/XZIr7puEDZ