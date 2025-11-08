Докато стопанката е в болница: Спасиха кучето Мишел в Украйна (ВИДЕО и СНИМКА)

След снощната руска атака в Днипро екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна спасиха кучето Мишел, докато стопанката му е в болница. Историята на йоркширския териер разказва службата във "Фейсбук". Домашният любимец е изваден изпод развалините на 9-етажна сграда, като собственичката му е в болница са наранявания, които е получила именно от руския обстрел. Пухкавото момиче ще бъде взето от познати. Екипите на Даържавната служба прегледаха Мишел - предварително, според техни данни тя не е пострадала, но видимо и от снимките е много уплашена.

Спасителните операции продължават

Аварийните и спасителни операции са в ход. Към момента са известни 2 загинали и 11 ранени, сред които 2 деца. На място работят психолозите от ДСНС, към които вече са кандидатствали 17 души.

Спасители, въпреки умората, болката и опасността всеки ден вадят живот изпод руините.

Обстрелът над Украйна

В нощта на 8 ноември 2025 г. Русия нанесе пореден мащабен комбиниран удар по територията на Украйна, едновременно използвайки ракети от различни типове и ударни дронове.

Основният фокус на атаката отново беше енергийната инфраструктура. В резултат на масирания обстрел, в няколко региона възникнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването и смущения в работата на критични съоръжения. Кременчук претърпя най-големи разрушения, като временно остана напълно без електричество.

Поради повреди по електропреносните мрежи, "Укрзализница" съобщи за закъснения на влаковете.

Според украинските военни, през нощта Руската федерация е извършила 503 въздушни удара по Украйна, включително чрез 458 атакуващи дрона Shahed и Gerber; 25 балистични ракети „Искандер-М/КН-23"; 10 крилати ракети Искандер-К; 7 аеробалистични ракети Х-47М2 Кинжал; 3-калиброви крилати ракети. Към 10:00 часа силите на противовъздушната отбрана са свалили 415 въздушни цели.