Любопитно:

Докато стопанката е в болница: Спасиха кучето Мишел в Украйна (ВИДЕО и СНИМКА)

08 ноември 2025, 14:51 часа 334 прочитания 0 коментара
Докато стопанката е в болница: Спасиха кучето Мишел в Украйна (ВИДЕО и СНИМКА)

След снощната руска атака в Днипро екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна спасиха кучето Мишел, докато стопанката му е в болница. Историята на йоркширския териер разказва службата във "Фейсбук". Домашният любимец е изваден изпод развалините на 9-етажна сграда, като собственичката му е в болница са наранявания, които е получила именно от руския обстрел. Пухкавото момиче ще бъде взето от познати. Екипите на Даържавната служба прегледаха Мишел - предварително, според техни данни тя не е пострадала, но видимо и от снимките е много уплашена. 

Спасителните операции продължават

Аварийните и спасителни операции са в ход. Към момента са известни 2 загинали и 11 ранени, сред които 2 деца. На място работят психолозите от ДСНС, към които вече са кандидатствали 17 души.

Спасители, въпреки умората, болката и опасността всеки ден вадят живот изпод руините.

Обстрелът над Украйна

В нощта на 8 ноември 2025 г. Русия нанесе пореден мащабен комбиниран удар по територията на Украйна, едновременно използвайки ракети от различни типове и ударни дронове.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Основният фокус на атаката отново беше енергийната инфраструктура. В резултат на масирания обстрел, в няколко региона възникнаха аварийни прекъсвания на електрозахранването и смущения в работата на критични съоръжения. Кременчук претърпя най-големи разрушения, като временно остана напълно без електричество.

Поради повреди по електропреносните мрежи, "Укрзализница" съобщи за закъснения на влаковете.

Според украинските военни, през нощта Руската федерация е извършила 503 въздушни удара по Украйна, включително чрез 458 атакуващи дрона Shahed и Gerber; 25 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“; 10 крилати ракети Искандер-К; 7 аеробалистични ракети Х-47М2 Кинжал; 3-калиброви крилати ракети. Към 10:00 часа силите на противовъздушната отбрана са свалили 415 въздушни цели.  ОЩЕ: Огромен спад на поръчките в руския танков завод „Уралвагонзавод“, съкращават част от работещите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
куче война Украйна домашен любимец йоркширски териер
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес