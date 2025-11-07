Флагманът на руския отбранително-промишлен комплекс, гигантът в производството на танкове „Уралвагонзавод“ (УВЗ), обяви мащабно съкращение на персонала. Според руското издание E1 от 6 ноември, предприятието планира да съкрати приблизително 10% от работната си сила и напълно да спре наемането на нови служители до февруари 2026 г. Информацията, получена от служители на UVZ, обаче предполага, че действителният мащаб на „оптимизацията“ може да бъде много по-голям: някои подразделения може да загубят до 50% от установения си брой служители.

Още: На Путин вече и Октомврийската революция му пречи: Арести в Русия за опит да се чества годишнината

„Според нашата информация, съкращението за повечето подразделения е до 50% от установения им брой служители. В резултат на това трудоспособни, висококвалифицирани специалисти губят работата си“, съобщиха служители на UVZ пред E1. Все още не е ясно точно кои дивизии ще бъдат ударени, но спекулациите са съсредоточени върху цивилния сектор.

Още: Чехия изпрати на Украйна и последните си съветски танкове

Според „Милитарный“ от 6 ноември, това решение в стратегически жизненоважно отбранително предприятие вероятно показва сериозен недостиг на държавно финансиране или намаляване на военните поръчки, което прави неустойчиво запазването на настоящия персонал.

Още: "Сребърни уранови куршуми" - снарядите, които превърнаха M1 Abrams в кошмар

По-рано беше съобщено, че от септември насам Северна Корея е прехвърлила общо 6000 военни в Руската федерация, включително приблизително 5000 души от строителни войски и 1000 инженери. Този ход се дължи на разширената подкрепа на Пхенян за руските военни операции, като съобщаваният контингент е потенциално назначен за задачи, включващи възстановяване на инфраструктура и дейности по разминиране в районите, съседни на украинската граница.

Още: Чехия дава на Украйна 30 танка