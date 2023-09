Два хеликоптера в Русия превозват генералска котка: Чудесата във втората армия в света (ВИДЕО)

ОЩЕ: 500 хил.долара: Руският пилот, който се предаде с хеликоптера си, разказа за възнаграждението си (ВИДЕО)

На въпрос на Золкин дали му е известно за случаи на "нелогично, нерационално използване" на летците и на авиационната техника в Русия от страна на командването, Кузминов отговаря следното:

"Да, пълно е с такива случаи. Вече разказах за един подобен - нашият командващ искаше да му се транспортира котката. Той имаше някаква породиста котка. И нареди на екипажите на два хеликоптера - Ми-8 и Ми-24 да превозят неговото разкошно животно от Ростов на Дон до град Ейск в Краснодарския край. И докато Ми-8 летеше, Ми-24 го съпровождаше и го прикриваше."

На стъписания въпрос на блогъра "А защо?", руският пилот отговаря "Ами за да не се разбие вертолетът. Би било жалко за котката."

Така с тази извънредно отговорна и изключително важна задача по отношение на домашния любимец на офицера са били натоварени общо 6 души екипаж - по трима във всеки от двата вертолета. Всичките ресурси - гориво, оборудване, летателни часове за екипажа - всичко това е било посветено на любимата котка на руския командващ, свидетелства Максим Кузминов.

"Two helicopters carried a general's cat", - Russian pilot Kuzminov, who brought a Mi-8 helicopter to Ukraine, on the "rational" use of military equipment in Russia. pic.twitter.com/fGB0Qhzw8L