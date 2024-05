Двама висши руски военни не козируваха на Путин за Деня на победата (ВИДЕО)

Според беларуската опозиционна медия NEXTA, става въпрос за генерал-лейтенант Виктор Панченков и полковник Сергей Молочников. Панченков е ръководител на Академията на руското министерство на извънредните ситуации, а Молочников е зам.-ръководител на Висшето училище на руските ВВС в Рязан.

Поведението на двамата направи впечатление - всички други в редицата козируваха на Путин, докато те отвърнаха на поздрава му, като му подадоха ръка. В социалните мрежи вече вървят шеги за това - избраха да скочат през прозореца, ще отидат при Тимур Иванов (задържан наскоро за корупция руски зам.-военен министър): Обвиниха арестувания заместник на Шойгу, че е взел подкуп за над 1 млрд. рубли

Two officers did not salute Putin



They are Colonel Sergei Molochnikov, deputy head of the Ryazan Airborne Troops School, and Lieutenant General Viktor Panchenko, head of the Emergencies Ministry Academy



How soon will they keep Timur Ivanov company in the pre-trial detention… pic.twitter.com/sr1cJkNDl8