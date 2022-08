Русия потвърди за взривовете в Крим - пак лансира версия, че причината е пожар (ВИДЕО)

Руското министерство на отбраната твърди, че боеприпасите са се взривили вследствие на пожар, избухнал в една от военните бази в село Майске.

Сергей Аксьонов - руски пълномощник в окупирания от 2014 г. Крим, заяви, че двама души са били ранени при взрива. Руските проксита на полуострова също така съобщиха, че има повредена железопътна линия в резултат на експлозиите. Пътуващите с влак са били прехвърлени на автобуси.

Според контролирания от Кремъл информационен сайт РИА Новости - около 2000 души са били евакуирани от Майске след взривовете.

The #Russian Ministry of Defence states that the ammunition depot in #Mayskoye detonated because "a fire broke out". It is not said whether #Ukraine is involved in this. pic.twitter.com/EP2i3H1tef

Все още Украйна не е обявила дали има нещо общо с експлозиите. Съветникът на политическия кабинет на президента Володимир Зеленски – Михайло Подоляк – коментира в Twitter, че случилото се тази сутрин е напомняне, че „Крим, принадлежащ на нормална държава, представлява Черно море, планини, отдих и туризъм, а Крим, окупиран от руснаци, е взривяване на складове и висок риск от смърт“. „Демилитаризация в действие“, допълва той.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.