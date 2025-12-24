ЕС осъди визовите ограничения на САЩ срещу петима европейци

Европейската комисия осъжда категорично решението на САЩ да наложат забрана за издаване на визи на пет европейски физически лица, сред които бившият еврокомисар Тиери Бретон, заяви днес неин говорител, цитиран от Ройтерс. Той добави, че ЕС е поискал разяснения от американските власти. "Ако е необходимо, ще реагираме бързо и решително, за да защитим нашата регулаторна автономия срещу необосновани мерки", подчерта говорителят.

Френският президент Еманюел Макрон също разкритикува решението на Съединените щати да наложат забрана за издаване на визи на бившия еврокомисар Тиери Бретон и други активисти срещу дезинформацията.

"Франция осъжда мерките за ограничаване на визите, предприети от Съединените щати, срещу Тиери Бретон и четири други европейски физически лица. Тези мерки представляват заплаха и принуда, насочени към подкопаване на европейската цифрова суверенност", написа Макрон в социалната мрежа "Екс".

"Заедно с Европейската комисия и нашите европейски партньори, ние ще продължим да защитаваме нашата цифрова суверенност и нашата регулаторна автономия", добави той.

Германското правителство се включи в хора от критики срещу санкциите, наложени от САЩ срещу ръководителите на "Хейт Ейд" - германска организация, която подкрепя жертвите на онлайн омраза.

Забраната

Вчера администрацията на Тръмп наложи забрана за влизане на територията на САЩ на управляващите директори на "Хейт Ейд" Жозефин Балон и Анна-Лена фон Ходенберг, както и на трима други европейци, като ги обвини в цензура на онлайн платформи, базирани в САЩ.

"Хейт Ейд", която е основана през 2018 г., се счита за първия национален център за консултиране на хора, засегнати от онлайн тормоз. През октомври фон Ходенберг беше наградена с Федералния орден за заслуги на Германия в признание за работата й срещу цифровото насилие.

"Хейт Ейд" подкрепя жертвите на незаконни цифрови прояви на омраза. Организацията дава важен принос за гарантиране на защитата на личните права в цифровата сфера", заяви германската министърка на правосъдието Щефани Хубих.

"Всеки, който нарича това цензура, представя погрешно нашата конституционна система", добави тя.

Хубих подчерта, че "Хейт Ейд" подкрепя жертвите, но сама по себе си не може да забрани изразяването на мнение.

"Правилата, по които искаме да живеем в цифровата сфера в Германия и Европа, не се определят във Вашингтон", подчерта тя.