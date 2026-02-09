Връзката на Люис Хамилтън и Ким Кардашиян вече е публична (ВИДЕО)

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън подхраниха слуховете за романтична връзка, след като двамата бяха забелязани да седят заедно на трибуните по време на Супербоул 2026. Кадрите на двойката бързо се разпространиха в X, тъй като двамата бяха забелязани да разговарят, докато Ню Инглънд Пейтриътс се изправиха срещу Сиатъл Сийхоукс на стадион "Левис" в Санта Клара, Калифорния, в неделя вечер.

В интернет пространството се появи и изображение, на което двамата се целуват, но за него се твърди, че е създадено с изкуствен интелект.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Двамата бяха облечени в неутрални цветове, като звездата от Формула 1 носеше черно сако, а основателката на Skims – черно кожено палто с големи слънчеви очила и бижута. Макар никой от двамата да не е коментирал връзката им, те са били забелязвани заедно на многобройни поводи, като първият от тях е бил на Нова година, когато Хамилтън и Кардашиян са били забелязани на едно и също парти в Аспън, Колорадо. По-рано този месец те летяха заедно с частен самолет до Париж.

Още: Лейди Гага разтърси Супербоул с гореща салса и латино дует с Бед Бъни (ВИДЕО)

Връзките им досега

И Кардашиян, и Хамилтън са имали редица високопрофилни връзки през годините. Хамилтън излизаше с певицата от Pussy Cat Dolls Никол Шерцингер от 2007 до 2015 г., а също така е бил свързван с Джиджи Хадид, Рита Ора и Барбара Палвин.

Междувременно Кардашиян беше омъжена за Кание Уест, с когото има четири деца: Норт (12 г.), Сейнт (10 г.), Чикаго (8 г.) и Псалм (6 г.). След развода им през 2022 г. риалити звездата излизаше с Пит Дейвидсън и беше свързвана с Одел Бекъм-младши.

Миналия месец тя говори за личния си живот по време на епизод от подкаста на сестра си Клои Кардашиан "Khloé In Wonder Land", където обясни какви качества търси в следващия си партньор. "Добри морални ценности, спокоен човек, надежден", каза тя. "Да поема отговорност. Мисля, че това е най-важното за мен." Тогава тя призна, че през последната година не е имала тайна връзка с никого.

Още: Ким Кардашиян разкри шокираща диагноза след скенер на мозъка (ВИДЕО)

"Просто чувствам, че децата ми се нуждаят от мен. Много ми е трудно, когато трябва да ги слагам да спят всяка вечер. Аз ги събуждам. Аз ги завеждам на училище", обясни тя. "Аз ги подготвям. Те спят в моето легло. Нямам време – и съм съгласна с това. Помислих си: "Знаеш ли какво? Ще уча. Няма да имам време. Когато приключа, ще се отворя за нови връзки."

Ким Кардашиян също така разкрива какви са отношенията ѝ с бившия ѝ съпруг, като казва пред Complex, че те "винаги ще бъдат семейство", след като я попитаха за похвалата ѝ за чифт ботуши от марката на бившия ѝ, Yeezy, в видео от януари. "Ние ще се оправим и има толкова много любов към нашето семейство", каза тя. "Искаме най-доброто за нашите деца", добави тя.