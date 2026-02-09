Спорт:

Фалшиви 20 евро засякоха в Перник

Фалшива банкнота от 20 евро е засечена в Перник. Криминалисти разследват случая, предава БНР. Продавачка в магазин е сигнализирала, че е направен опит за прокарване в обращение на фалшива банкнота от 20 евро.

Купюрът е иззет и е установено лицето, което се е опитало да плати с него.

Предстои назначаване на експертиза. Образувано е бързо производство.

От началото на годината досега са засечени още два случая на фалшиви евробанкноти в региона. При единия от тях се касае за банкнота от 50 евро, като при последвалия обиск у лицето са открити още 12 фалшиви банкноти със същия номинал, а при втория случай става дума за реквизитна банкнота от 500 евро.

Спасиана Кирилова
