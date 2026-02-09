Десетилетия военно обезкървяване на Украйна, за да рухне пред Русия: Зеленски с визия за кардинална промяна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Част от голямата картина как е възможно Украйна да се окаже непреодолимо препятствие и в бъдеще за агресията на същества с имперски комплекси като руския диктатор Владимир Путин – за това говори украинският президент Володимир Зеленски. Коя част имаше предвид той – противовъздушната отбрана (ПВО), която както е видно от вече почти 4 години пълномащабна война е изключително ключова за способностите на Украйна да устои на армията на Путин.

"Ние сме в самото начало на пътя да произвеждаме (елементи) на собствена ПВО. Нямаме собствена ПВО", заяви Зеленски и подчерта следното: в началото на пълномащабната война, отприщена от Путин, в цяла Украйна имало само 25 ПВО системи С-300 и няколко хиляди ракети за тях. През 90-те години на XX век обаче само Киев разполагал с 250 такива системи. Какво е станало и какво е правено през годините, за да стане така – резонният въпрос, който Зеленски постави към предшествениците си. Украинският президент каза и още нещо очевидно – С-300 е руска система, Русия я произвежда, тя е "чудовище" в това отношение, с хиляди системи. Сега, заради западната помощ Украйна има десетки различни видове ПВО системи, но е на път да започне да прави своя собствена, което е много трудна задача. "Не разполагаме с десетки години и цялата мощ на СССР да строим ПВО. Нямаме такава индустрия – индустрия е да те атакуват руснаците и ти да ги спреш с нея. Не е достатъчно това, което имаме – но ни е приоритет да се развиваме, за да причиняваме повече болка на агресора", подчерта Володимир Зеленски.

Zelenskyy: We had no real air defense



Volodymyr Zelenskyy said that at the start of the full-scale war Ukraine effectively had no proper air defense.



“At the beginning of the war, we had 25 S-300 systems and several thousand missiles. In the 1990s, Kyiv alone had 250 of them.… pic.twitter.com/ERtXmzDwoY — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

Той каза още, че Украйна вече е сключила сделки за 150 шведски изтребителя „Грипен“ (Gripen), за 100 френски изтребителя “Рафал“ (Rafale). И още – сега в Украйна работят 450 компании за производство на дронове, като 40-50 от тях са водещи в света в тази област. "2026 година ще бъде година на големи инвестиции в украински технологии. Отбранителната промишленост на Украйна сега е най-голямата в Европа, макар и все още по-малка от руската", уверен е украинският държавен глава. Той обяви, че Украйна отваря 10 центъра за износ на украинско оръжие в Северна Европа – най-вероятно предимно дронове.

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обаче предупреждава – преди да тръгнем да изнасяме, да установим добър ред как украинските сили за специални операции получават безпилотни системи. Сега има много боклук на склад за тях, много дронове се купуват с лични пари - нормалните дронове са в много ограничени количества, а някои части изобщо не ги виждат, твърди каналът. "Ситуацията е принципно еднаква с всички видове дронове и нямам розови надежди, че ще се промени в близко бъдеще, защото определено няма да ощетят никого от хранилката. Уверете се, че армията основно има 3-4 модела от всеки тип дрон, изградете система, така че да работи постоянно, и след това говорете за какъв износ", уточнява "Офицер".

Преговорите за мир

Американски войници в Украйна като част от гаранции за сигурност за страната при подписано мирно споразумение с Русия няма да има. Това каза украинският външен министър Андрий Сибиха, цитиран от Reuters. Но той уточни, че гаранциите за сигурност, които САЩ са готови да поемат, ще бъдат потвърдени от Конгреса т.е. в случай на нужда законодателният орган на Съединените щати ще има крайната дума за прилагане, а не президентът, който и да е той. И още – че признаване на Крим или Донбас за руска земя ще бъде юридически недействително.

Междувременно, още на 7 февруари Зеленски обяви, че Путин е предложил на Тръмп рамка за нови двустранни търговски отношения между Русия и САЩ за 12 трилиона долара като "примамка" Вашингтон да застане по-решително на руска страна по темата Украйна. Това предложение получи името "пакетът Дмитриев" - на името на Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки чуждестранни инвестиции и основно икономическо оръжие в преговорите за Украйна на Путин. Данните за сделката са на украинското разузнаване. Зеленски подчерта, че Украйна няма да подкрепи никакви споразумения, засягащи нейния суверенитет или сигурност, ако те са сключени без участието на Киев.

Преговорите за мир в Украйна не вървят добре за Украйна – позицията е на украинския депутат Роман Костенко, председател на комисията по отбраната във Върховната Рада (украинския парламент). Според него, ако Украйна удържи до пролетта и не допусне голям руски пробив на фронта, ситуацията и на масата за преговорите ще започне да се променя в полза на украинците.

Колко е готов Путин за справедлив мир – видеокадри от украинското енергийно министерство и най-големия частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК на пораженията, нанесени от руските ракети и дронове на украински енергийни съоръжения, дава ясен отговор. Само съоръжения, стопанисвани и управлявани от ДТЕК, са ударени над 220 пъти в рамките на пълномащабната война дотук:

Ukraine’s Energy Ministry shows damage to power facilities



The released footage shows frozen and inactive equipment. In most regions, including Kyiv, emergency power outages are in place — up to 20 hours a day, with electricity available for just 1–2 hours in some areas.… pic.twitter.com/Ny2QOSqjgW — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Второ "постижение" като мащаб на дневната интензивност на сухопътните бойни действия отчете украинският генщаб за 8 февруари. Вчера са станали 312 бойни сблъсъка – за сравнение, на 7 февруари бяха 294. Това показва, че действително руската армия полага всички усилия, на които е способна, за да постигне нещо значимо, а не превземане на села, обори и краварници. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 148 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 79 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2741 изстреляни снаряда, като това е с около 35 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3960 FPV дрона, което е с около 300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Числата за снарядите и дроновете определено подсказват, че липсва севернокорейска помощ с боеприпаси за армията на Путин и че проблемите със Starlink влияят на руските дронове.

☄️ Spectacular demolition: Ukrainian drone operators cut enemy logistics routes



Fighters from the 2nd UAV Battalion “Black Swarm” destroyed a mined bridge that Russian forces were using to move equipment toward Pokrovsk in Ukraine’s Donetsk region.



The strike severed a key… pic.twitter.com/R8jACxUc35 — NEXTA (@nexta_tv) February 8, 2026

Най-горещото направление си остава Покровското – 72 спрени руски пехотни атаки там за последните 24 часа според официалните украински данни. Украинският генщаб посочва и Покровск, и Мирноград като арени на активни боеве, макар че в последните 4 дни на два пъти Мирноград не присъстваше, което подсказва, че руският контрол там става все по-силен. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 29 руски пехотни атаки – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" за пореден път съобщава за постоянни украински контраатаки. "Офицер" коментира, че северно от Покровск, в участъка при Добропиля, както и в Запорожка област, руснаците вече формират по-големи щурмови групи, от 6-10 души, но атакуват в 8 от 10 случая, когато има мъгла или вали сняг/дъжд. "Не искат да умират", посочва каналът. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 32 руски пехотни атаки. 22 са били руските щурмове в Лиманското направление, а в съседното от север Купянско – 14. Още 15 руски пехотни атаки са блокирани в Славянското направление, южно от Лиман.

/167

The 76th VDV Division pulled one of their 2S9 'Nona-S' into central pokrovskhttps://t.co/HLpvKHkMQohttps://t.co/kvZLLVkEEu pic.twitter.com/5LZXdYPug5 — imi (m) (@moklasen) February 8, 2026

Drone operators of the 82nd Brigade discover a Russian hangar with logistic equipment: vehicles, motorcycles and horses. pic.twitter.com/fMkYzk9Zwt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 8, 2026

(КАРТА) В съседното от юг Олександриевско направление украинската армия успя да си върне село Придорожно, близо до Тернувато. Това са още две точки по западния бряг на река Янчур, която първоначално в края на 2025 година руснаците пробиха или поне така изглеждаше. Но нуждата от повече сили за по-приоритетни направления като Покровското и това при Гуляйполе явно се отрази, защото руски части от Олександриевското направление бяха преразпределени и интензивността на руските атаки намаля силно, което се използва видимо от украинците. И вчера в Олександриевското направление руската сухопътна активност е скромна, на фона на цялостната картина – само 8 руски пехотни атаки:

Ukraine's 33rd Assault Brigade says it cleared Prydorozhne village alongside nearby Ternuvate. Both sit on the western bank of the Haichur River the current line of contact. Holding this line is critical – the next natural barrier is the Verkhnia Tersa River then Zaporizhzhia. pic.twitter.com/7ra5WiC0vA — WarTranslated (@wartranslated) February 8, 2026

Поглед към направлението към Константиновка от украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Той повтаря нещо, което вече каза – че руският план в това направление е първо да бъде обкръжена Константиновка, а след това по-голямата агломерация Константиновка – Дружковка. Руският план според Машовец - първо да бъдат обхванати фланговете на Константиновка, едновременно с това пробив до подстъпите към Дружковка, след това щурм на самата Константиновка и да бъдат принудени Въоръжените сили на Украйна да отстъпят от района на Дружковка под заплаха от обкръжение. В същото време вероятно се планира руски части да напреднат към района Малотарановка-Семеновка-Белокузминовка-Комишуваха, северно от Дружковка. Крайната оперативна цел на тази операция е достигане на подстъпите към Краматорск от юг и югоизток. Двата града – Константиновка и Дружковка - са аванпостове на крепостния пояс източно от Славянск и Краматорск. Сега основните руски усилия са съсредоточени върху линиите Яблуновка – Илиновка, Предтечно – Константиновка и югоизточните покрайнини на самата Константиновка, посочва Машовец. И дава данни – за Илиновка руснаците нямат особен успех. Същото е положението при Бересток, на западния бряг на язовира Клебан-Бик, по думите на Машовец. Степановка, която е до Яблуновка, обаче е застрашена скоро да бъде превзета от руската армия – информация, че там руснаците са се укрепили на добри позиции и има боеве в селото предоставя и руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Но все още руснаците нямат надежден плацдарм в райна на Плещеевка и Ивано-Франковск, а боевете там текат вече поне 3 месеца. И при Предтечно засега няма значим руски успех, казва Машовец. А за Дружковка оценката му е следната: "(...) доста активни щурмови действия в района на Софеевка и северозападно от Часов Яр (в посока Виролюбовка), за да бъдат достигнати подстъпите към Дружковка. Противникът досега успява само да завърже боеве за Софеевка и да пробие до язовира югоизточно от Виролюбовка. За повече от 2,5 седмици ожесточени боеве руските части имат напредък от не повече от 1 км по тези флангове".

Обощението на всичко това – вместо да има по-мащабни руски действия, за да може през лятото да бъдат атакувани Славянск и Краматорск, текат операции с малки щурмови групи. Това означава забавяне на темпото – търси се ограничаване на колосалните загуби в хора за руската армия. "Загубите на противника, в този случай, като цяло, не намаляват радикално, а просто се разтягат във времето, защото такъв "конвейер на смъртта", когато вражеското командване отново и отново изпраща 2-3 души с мисия да проникнат на позиция незабележимо, в огромното мнозинство от случаите завършва фатално за тях (заради украинските дронове", пише Машовец. И е категоричен - в момента боевете за Константиновка всъщност се водят в предградията, с изключение на югоизточните ѝ покрайнини. Темпът на настъпление на противника е минимален. Това означава, че бързото превземане на града е почти невъзможно засега. И така руското командване рискува не само да наруши всички планове и графици на лятната си кампания, но и дори да не започне да изпълнява основните ѝ точки.

Руското военно министерство обяви село Сидоровка в Сумска област за превзето, без да има геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават. Това е пореден елемент в пъзела на информационен натиск от руска страна да бъде създадено впечатление, че руската армия печели и няма начин да не спечели в Украйна, независимо какво се прави като противодействие, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът напомня как още в края на 2025 година Русия атакува и други погранични села в Сумска и Харковска област (Комаровка, Беля Бреза и Поповка), с цел създаване на впечатление за успешно разширяване на фронта. За всичко това руското военно министерство говори като за някакво съществено разширяване на т. нар. буферна зона в Северна Украйна, която Путин поиска преди 2 години. Само че и досега няма по-голям руски напредък от границата в тази посока от 10-тина километра – единствено при Вовчанск след година и десет месеца боеве руската армия успя да надмине тази граница.

Тази нощ Руската федерация изстреля 11 балистични ракети "Искандер-М" и 149 далекобойни дрона, 90 от които клас "Шахед", по цели в Украйна. Част от ракетите са прехванати и не са достигнали целите си, казват украинските ВВС без уточнение колко точно ракети са обезвредени. И още от сводката им – свалени са 116 дрона, на 15 места в Украйна е имало успешни руски удари с преминалите през украинската ПВО ракети и дронове. Най-големите щети засега изглежда са в Одеса – "Два майора" имаше нахалството да пише как украинската ПВО поразила жилищен блок, без да предостави доказателство под формата на каквито и да е кадри - ОЩЕ: Поредна трагедия: Жилищен блок в Одеса гори след удар на руски дронове (ВИДЕО)