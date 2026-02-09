Зеленски: Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой!

Има два пътя пред нас как да се справим с руските агресори и никой преди нас, украинците, не го е правил. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на брифинг.

"Не е нужно да избираме дали да атакуваме военна цел или енергийна цел (в Русия - бел. ред.). Той (Путин - бел. ред.) продава тази енергия. Той продава петрол. Така че това част от енергетиката ли е или е военна цел? Честно казано, едно и също е. Той продава петрол, взема пари, инвестира ги в оръжия. С тези оръжия убива украинци.

Какво трябва да направят украинците? Два са начините. Да произвеждаме оръжия и да атакуваме техните оръжия. Или да атакуваме източника на парите им. А източникът е тяхната енергетика. Така че всички тези цели са легитимни за нас. Кой преди нас можеше да направи това на руснаците? Никой", каза Зеленски, като цитатът е публикуван и в официалния му канал в Telegram.

Още: Зеленски: До дни ще получа първия германски дрон