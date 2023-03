ЕС въвежда цифрова лична карта до 7 години

Тази идентичност ще може да се ползва за обществени услуги, откриване на банкова сметка, подаване на данъчни декларации, кандидатстване в университет и други. ОЩЕ: И евродепутатите получиха забрана да ползват TikTok на служебните устройства

През 2021 г. Европейската комисия представи предложение, целящо да даде възможност на най-малко 80% от хората да използват цифрова самоличност за достъп до ключови обществени услуги през границите на ЕС до 2030 г., допълват от Европейския парламент.

Having a digital identity card could make life easier.



MEPs are currently working on a European Digital Identity (eID), meaning less paperwork when accessing key services, like requesting official documents or renting a car across Europe.



